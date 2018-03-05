新故鄉願景》社造4推手 為1頭水牛翻轉全村

2018年03月05日 04:10 中國時報 周曉婷 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

土溝的故事得從2002年說起，當時還是台南縣市合併前的土溝村，儘管農業是多數居民賴以維生的經濟來源，當地卻僅存1頭水牛，居民以水牛作為精神象徵，展開社區營造工作，也因為幫這最後一頭水牛重蓋牛舍，讓土溝從此變得不一樣。

2005年，時任南藝大建築藝術研究所所長曾旭正（現為國發會副主委）帶著研究生到土溝蹲點，每年研究生來來去去，多數人在取得學位後即揮別土溝，呂耀中、黃鼎堯、陳昱良、張龍吉，卻在退伍後選擇到土溝生活、創業。

談起跟著老師曾旭正到土溝的感想，4人異口同聲說：「我們共同的因子就是坐不住，能到社區總比坐在教室裡面好。」他們從幫土溝最後1頭水牛重蓋土埆厝的牛舍開始，社區環境的改造除了提出設計案，得一次次與居民溝通搏感情，「因為住下來了，能夠以居民的視角做設計，漸漸的，我們就成了土溝的一份子。」

初到土溝時，4人是青春正盛的研究生，10幾年過去，他們已成家立業、成為公司負責人，呂耀中及張龍吉除了經營設計公司，還分別是崑山科大及正修科大的兼任講師，帶著學生到土溝實習，有學生就跟他們當年一樣，來了就不想離開，成為公司員工。

至於黃鼎堯與陳昱良，從早期的社區營造、推動土溝農村美術館、接外地社區的規畫案，仍維持一貫的駐村創作型態，面對面與居民「交陪」，聽居民的意見，闡述自己的創作理念，讓居民參與其中，甚至成為主角，「土溝的經驗不見得適合別的社區，但用心傾聽這個互動模式，到哪兒都不會變！」

即便土溝從平凡農村搖身一變成為知名社造模範生，還因為農村美術館轟動一時，仍有居民不認同他們「你們又不是土溝人，為何干涉土溝居民的生活」的質疑聲音從沒少過，4人不假思索地說：「他鄉和故鄉的距離有多遠？如果是戶籍地址在土溝才叫土溝人，那很簡單，遷戶口不就好了，沒有情感的連結，故鄉也會變他鄉啊！」

(中國時報)