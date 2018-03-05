新故鄉願景》磁吸效應 年輕人回鄉種夢田

土溝農村美術館以社區閒置空地當展場，繪本作家幾米團隊應邀參展。

友善列印
中國時報
／專題報導．攝影

這幾年，因為農村美術館打開知名度，土溝漸漸有年輕人回流，有人開工作室或餐飲店做起生意，但務農仍是多數居民的生活方式，水牛設計部落及優雅農夫藝術部落今年將分別推出新計畫，藉著友善耕作及建立土溝品牌方式，協助個體小農開拓行銷管道。

不論是早期的社區營造或近年的農村美術館，推動初衷都不是為了活絡農村經濟或帶動產業行銷。黃鼎堯分析：「我們原本只是想讓大家看看，在農村可以怎麼生活，美術館帶來的人潮可以當成是外部刺激，有這刺激，居民對土溝的認同感會提高，這從陸續有年輕人回來可以看出。」

年輕人回到自己的家鄉，首先面對的是要怎麼在家鄉活下去，有人開起工作室，有人開餐飲店，也有人選擇接手家裡的田地，從腳下土地開始，重新認識土溝。

呂耀中觀察到，「年輕農民的友善耕作想法常遇到長輩質疑，因為長輩的不認同，讓年輕農民覺得挫折；另外，如果不是農二代，要找到合適耕地也很不容易！」

水牛設計部落今年將召集10位年輕人，以友善耕作方式種植2公頃二期水稻，年底收成後，再以土溝為名，成立品牌行銷。

優雅農夫藝術部落則持續推動「福袋計畫」，今年將售出500個福袋，福袋裡會有特別的獎項「最大獎是幫你種1分地的花海，或是種1分地的稻米」，「想像一下，坐擁1分地的花海，是何等浪漫優雅的事！」這計畫也和他們希望打造的優雅農夫形象不謀而合，更說明，「只要開始了社區營造，就是個永遠

的夢想與挑戰！」

(中國時報)

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