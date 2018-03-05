罰記點 遊覽車不敢闖蘇花改

2018年03月05日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

蘇花公路改善工程蘇澳至東澳段2月5日通車以來，非小型車闖入事件頻傳，更傳言乘客為遊覽車司機募集罰金，以便闖關蘇花改，警方統計，2月車輛違規一共185件。為了減少亂象，公路總局從3月1日起，發布限制小型車外通行禁令，違規車輛除既有罰鍰外還會記點，半年內記點達6點將吊扣駕照1個月。

2月違規 機車最多

蘇花改蘇澳至東澳段目前僅限小型車通行，預計3到6個月評估開放大客車通行，再3至6個月擬開放大貨車，目前機車因考量蘇澳至東澳段是一車道，不在開放之列。但倘若遇到蘇花公路封閉等特殊狀況，蘇花改將成為替代道路，會分時段開放機車等車種通行。

根據警方統計，從2月5日到2月28日，已有185件違規闖入蘇花改，其中機車闖入最嚴重，多達115輛，大型重機次之，有32輛，大客車25輛，大貨車13輛。

雖然違規闖入蘇花改可開罰900至1800元罰鍰，甚至坊間傳出遊覽車乘客集資為駕駛湊罰鍰，改走蘇花改，但警方澄清遊覽車幾乎多為空車，公路總局也駁斥謠言，但小型車以外車種頻頻闖入蘇花改，卻也是不爭的事實。

為了減少闖關車輛，公路總局依據「道路交通管理處罰條例」發布命令，指定蘇花改蘇澳至東澳段限制小型車以外車輛通行，從3月1日起非小型車闖入蘇花改，除處罰鍰外，還會記違規點數1點，半年內違規記點共達6點以上者吊扣駕照1個月。

同業轉告 駕駛配合

警方表示，必須發布命令後，才能以記點等方式處分，自3月1日至4日已攔查5部大型重機、1部機車違規闖入蘇花改；大客車駕駛在同業輾轉告知下，都因為擔心被記點，駕照被吊扣，不能開車上路影響生計，因此都相當配合，自3月1日起都沒有大客車闖入蘇花改。

(中國時報)