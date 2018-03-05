金廣福攜手忠恕堂 開門面世

歷史建築忠恕堂終於開放，路過的民眾終於能入內一探究竟。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導
金廣福公館歷經地震毀壞、人為改造，經修繕後已呈現接近原始的樣貌。（邱立雅攝）

北埔老街古蹟密集，但因產權問題加上還有人居住，幾乎沒有開放，在地文史工作者與姜家後人希望能找回老街的文化意義，1年前商討合作與開放的可能。在客委會主委李永得與財團法人金廣福文教基金會董事長吳東昇支持下，終於促成國定古蹟金廣福公館與歷史建築北埔忠恕堂的雙館聯營計畫，本月正式啟動。

打開館舍 看見歷史

金廣福原為是清代墾拓大隘地區的一個據點，也是金廣福墾號的辦公室，日據時期金廣福公館先後為兵分隊屯新竹辦務署北埔支署衙署，又改作北埔支廳宿舍。1983年金廣福公館經內政部指定為台閩地區國定古蹟，但921大地震嚴重傾毀，經內政部補助緊急搶修，之後一直未開放。

忠恕堂則是1922年曾成統在北埔建立、兼具東西方文化色彩的新厝，外觀展現多元文化特色，也反映出曾成統與他的秀才父親曾學熙在北埔崛起的過程，2006年登錄為文化資產，但也未定期開放。

地方人士有感於北埔擁有多座歷史古蹟建築，卻未能讓民眾親近歷史，姜家後人姜博文與在地文史工作者古武南成立雙館聯營團隊，在1年多前開始討論打開歷史館舍的可能，試圖說服兩座建物的產權所有人，希望能找回北埔失落的歷史文化意涵。

姜博文指出，當初要跟兩位叔叔開口請求開放金廣福，心中是戰戰兢兢，也擔心家族長輩不同意，幸虧並未有太大的反對聲浪，讓姜博文執行「偷跑」計畫，最後也用行動來說服長輩與家族眾人。而忠恕堂目前產權則屬金廣福文教基金會吳東昇所有。

姜家後人 協調成功

雙館聯營團隊成員古武南表示，金廣福與忠恕堂皆為私人所有，兩座並無淵源的歷史古蹟，因有相同理想的人們，聯手營運開放，在台灣是相當難得罕見。目前雙館定期開放時間為周五至周日，周二至周四則為團體預約才開放，一張票可走訪兩個館舍，能聽到深入的歷史導覽，更可看到姜家人過去的生活軌跡。雙館聯營團隊也持續為「打開館舍」而努力，盼未來有更多館加入。

(中國時報)

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