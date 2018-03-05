中市5地下道填平 拚今年完工

台中市東山路地下道填平完工通車，林森路等5處地下道填平工程，期待今年動工並盡早完工。（盧金足翻攝）

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中國時報
／台中報導

配合台中鐵路高架化，市府與交通部鐵路改建工程局展開全市24處地下道填平工程，其中，北屯區東山路地下道填平工程今年農曆年前完工，2月21日通車；林森路、太原路、五權路、建成路及圓環北路等5處由建設局執行的大型地下道填平工程正進行規畫設計，期待今年動工並盡早完工。

3座陸橋配合拆除

市府在鐵路高架化後積極協調中央編列預算，將全市3座陸橋、17處平交道、24處地下道全部拆除填平；鐵工局辦理其中18處舊有鐵軌拆後動工，5處大型地下道由建設局辦理填平，另3座陸橋配合拆除。

建設局長黃玉霖指出，由鐵工局執行的東山路地下道填平工程，第一階段中間車道部分提前於去年10月21日開放通行，第二階段路平及兩側人行道工程，工程範圍內密布各管線工程，施工介面出現問題，經市府介入協調各單位趕工，東山路地下道填平工程已全線通車，提供北屯及太平區民眾舒適、安全用路環境。

啟動都市縫合計畫

其他小型地下道填平工程，鐵工局陸續完成，由建設局執行的地下道填平工程包括林森路、太原路、五權路、建成路及圓環北路等5處較大路口，力拚今年動工並盡早完工，讓交通更順暢。

交通局長王義川表示，鐵路高架捷運化計畫自豐原至大慶站，全長21.7公里，2016年10月完成高架軌道切換，鐵工局進行大台中都市縫合計畫，目前向陽路、豐原2-1號道路、民生街、中山路三段356巷、潭子街、合作街、大新路、東山路、天祥街、力行路、自由路、美村路等12處地下道已恢復平面道路，並開放通車。

(中國時報)

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