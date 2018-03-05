翁章梁、張明達 卯勁掃街拜票

翁章梁（前排左四）昨前進民雄掃街，與民雄鄉長何嘉恒（前排左三）誓言要將民雄升級為民雄市。（翁章梁競選團隊提供）

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中國時報
翁聖勳／嘉縣報導
張明達（右三）「幸福速可達」車隊拜票行程，昨日上午從水上鄉成功國小出發，期盼成功出擊。（張明達競選團隊提供）

民進黨嘉義縣長初選全民調即將登場，2位參選人4日把握機會加足馬力最後衝刺。翁章梁在嘉義縣人口最多民雄鄉進行宣傳車掃街，鐵馬車隊還搭配傍晚垃圾清潔時間，與每個民眾做面對面接觸，力求做到滴水不漏。張明達的「速可達」車隊也深入海區掃票，從水上鄉集結出發，傍晚抵達朴子配天宮，祈求神明保佑出線。

翁誓言打造民雄市

翁章梁昨日搭宣傳車前進民雄掃街，與民雄鄉長何嘉恒誓言要將民雄鄉升級為民雄市，更表示當選將成立民雄都市計畫小組；出發前，翁章梁還與何嘉恒及競選團隊擊掌互道加油，喊出「民雄大團結」，「翁章梁凍蒜」。翁更強調有信心打贏這場選戰，贏得最後勝利。

翁章梁團隊兵分兩路，立委蔡易餘及議員林緗亭和翁章梁太太劉莉英等人前往太保市，由於當地新社區林立，新遷入的居民較多，團隊騎著鐵馬追垃圾車，把握與鄉親接觸機會，沿途還向丟垃圾住戶拜託，接到電話民調唯一支持翁章梁。

張祈神明保佑出線

張明達「幸福速可達」車隊的拜票行程，昨日上午於水上鄉成功國小集結，期盼成功出擊；出發前水上鄉長劉敬祥在獻上三祝宮神明加持的「幸福嘉義」、「旗開得勝」、「使命必達」等3大祝福給張明達。車隊行經太保、六腳、東石、布袋、義竹、鹿草等地，傍晚抵達朴子市配天宮，團隊一同祈求樸仔媽及鎮殿金爐加持，讓張明達順利過關。

另外，張明達競選團隊安排的幸福列車大型氣墊遊戲展場，昨也在東石鄉港口宮圓滿結束，陪伴每個小朋友度過快樂的假日。

(中國時報)

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