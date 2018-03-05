高雄婦女節 書展講座享好康

2018年03月05日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 謝佳潾 ／綜合報導 ／綜合報導

2018高雄婦女節系列活動6日起開跑，今年接軌聯合國婦女地位委員會主題「媒體x女性」，特別邀請高雄女兒、媒體人沈春華分享女性工作心路歷程。社會局也跨局處合作，推出就業、書展、影展、遊樂等服務，豐富美麗三月天。

社會局長姚雨靜指出，今年與文化局合作6日以電影《關鍵少數》揭開序幕，18日由烏克蘭婦女運動者一生奮鬥故事電影《解放女性》謝幕。婦女節當日力邀金鐘主播沈春華以《女力崛起～媒體中的女性力量》為主題，分享成功之道，地點於高雄市立圖書總館7樓際會廳。

電影《關鍵少數》揭幕

姚雨靜提及，市府長期致力婦女權益、性別平等政策，成立逾20年「婦女權益促進委員會」，集結專家學者、婦女團體與局處團隊共同合作推動婦女與性別政策。

她進一步指出，像是10年前率先全台開辦「夜間托育服務」，而後建置「好神托APP」，提供各項托育以及照顧資源，並且鼓勵企業建置托兒設施，提升婦女勞動參與率，為職業婦女分憂解勞。

就業媒合 消費8折

另外，改善公共廁所男女廁位比例，女性公廁位從10年來增至為4270座；公共場所哺（集）乳室已增置為189處；全台首創「懷孕婦女友善城市計畫」，主打坐月子到宅服務、設置961格母嬰親善停車位，體貼懷孕育子婦女。

社會局也結合教育局、勞工局、觀光局、原住民事務委員會、海洋局，及高雄市立圖書總館、高雄市立電影館，分別辦理《來趟性別輕旅行》、女性就業媒合講座、壽山動物園遊園女性優惠、原住民藝術節女性消費8折、主題書展及女性導演影展等好康加碼活動。

屏縣百名婦女 同騎發聲

另外，屏縣府為慶祝國際婦女節，4日特地在竹田驛站舉辦「女聲同騎．女勢同行」活動，讓近百名婦女在家人的陪同下，透過單車鐵道系統從市區騎自行車到客家庄作客，縣長潘孟安也領軍副縣長吳麗雪、社會處及城鄉發展處等女性主管蒞臨參加，大聲提倡婦女權益與福利。

(中國時報)