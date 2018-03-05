龍元宮迎財神 義消抬轎運勢旺

龍潭迎財神4日登場，遶境隊伍一字排開，吸引不少民眾圍觀。（賴佑維攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

「南蜂炮、北天燈、龍潭迎財神」每年元宵節前後，龍元宮迎財神，信眾向眾神祈求合境平安、活動順利，因過程熱鬧非凡，堪稱是龍潭人的過年。而每年神轎由義消負責抬轎，過程雖然辛苦，也讓大家認為是榮耀。

義消曾子和說，自己有數年抬神轎的經驗，自從開始抬神轎後，每年運勢都比以往順，笑說雖然抬神轎過程辛苦，要步行好幾個小時，也會讓肩膀疼痛不堪，但是能幫神明服務，就覺得很開心。

曾子和也分享，有次腳扭到，擔心抬神轎會有問題，不料當其他夥伴把神轎交給他時，痛覺突然消失了，就好像康復一樣，直到放下神轎後，腳踝的刺痛感，才讓自己想起來腳扭到這事，也讓他對抬神轎更有敬意。

桃園市長鄭文燦4日出席活動表示，龍元宮創建於西元1825年，主祀神農大帝，又稱五榖爺，而供奉的財神為玄壇元帥「趙公明」，又稱「武財神」，早期居民祈求財運、現今則轉變為祈求各行各業安居樂業。

鄭文燦說，龍潭歷史起點就在龍元宮，未來市府將辦理龍潭商圈及街道的改造計畫，已獲客委會同意，並納入前瞻基礎建設，目前規畫中，將打造龍潭兼具觀光魅力及文化價值的城市特色。

龍元宮廟方則說，每年發送的發財母金，採用1元換1元的方式，往年都引起民眾爭相兌換，也因為發財母金卡片大多數根據生肖設計，也有不少民眾蒐藏。今年由5位財神發放象徵五路財神，財源滾滾。

(中國時報)

認識童軍精神 朱立倫推校校扎根 火龍坐鎮 南投燈會將破500萬人次

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。