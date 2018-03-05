龍元宮迎財神 義消抬轎運勢旺

2018年03月05日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

「南蜂炮、北天燈、龍潭迎財神」每年元宵節前後，龍元宮迎財神，信眾向眾神祈求合境平安、活動順利，因過程熱鬧非凡，堪稱是龍潭人的過年。而每年神轎由義消負責抬轎，過程雖然辛苦，也讓大家認為是榮耀。

義消曾子和說，自己有數年抬神轎的經驗，自從開始抬神轎後，每年運勢都比以往順，笑說雖然抬神轎過程辛苦，要步行好幾個小時，也會讓肩膀疼痛不堪，但是能幫神明服務，就覺得很開心。

曾子和也分享，有次腳扭到，擔心抬神轎會有問題，不料當其他夥伴把神轎交給他時，痛覺突然消失了，就好像康復一樣，直到放下神轎後，腳踝的刺痛感，才讓自己想起來腳扭到這事，也讓他對抬神轎更有敬意。

桃園市長鄭文燦4日出席活動表示，龍元宮創建於西元1825年，主祀神農大帝，又稱五榖爺，而供奉的財神為玄壇元帥「趙公明」，又稱「武財神」，早期居民祈求財運、現今則轉變為祈求各行各業安居樂業。

鄭文燦說，龍潭歷史起點就在龍元宮，未來市府將辦理龍潭商圈及街道的改造計畫，已獲客委會同意，並納入前瞻基礎建設，目前規畫中，將打造龍潭兼具觀光魅力及文化價值的城市特色。

龍元宮廟方則說，每年發送的發財母金，採用1元換1元的方式，往年都引起民眾爭相兌換，也因為發財母金卡片大多數根據生肖設計，也有不少民眾蒐藏。今年由5位財神發放象徵五路財神，財源滾滾。

(中國時報)