藍軍內戰 徐廷琮宣布參選苗縣長

前苗栗縣議員徐廷琮，決定投入下屆縣長選舉。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

國民黨在苗栗縣已確定徵召現任縣長徐耀昌競選連任，綠營人選可能近期定案，然曾是藍營助選大將的前苗栗縣議員徐廷琮，卻跳出來在臉書宣布將投入下屆縣長選戰，強調參選到底，藍營魚蚌相爭，為藍、綠對決的選情更添複雜和變數。

前苗栗縣議員徐廷琮，在國民黨籍徐耀昌競選本屆縣長時，曾擔任重要競選幹部全力助選，另擔任藍委徐志榮服務處祕書長職務。徐廷琮農曆春節前已辭去祕書長職務，日前在臉書上宣布將投入下屆縣長選舉，引起政界和親友譁然。

「苗栗奇蹟、在此一戰。」徐廷琮說，要當唐吉柯德接受挑戰，也強調就算被開除黨籍也會參選到底。選舉期間不插旗、不設看板、不用宣傳車。他認為與其抱怨，不如改變，若順利當選，將不支薪、不貪汙。主要競選政見包括恢復重陽敬老津貼、編列生育津貼及育兒津貼、免費提供中小學生營養午餐等。

國民黨苗栗縣黨部主委林祥川表示，農曆春節前已聽到這項訊息，由於徐廷琮目前仍具國民黨籍，先前曾請地方人士找他溝通，但未獲共識，若徐執意參選，會送考紀會黨紀處分。他不否認多少影響徐耀昌選情，表示將持續接觸、溝通。

尋求連任的徐耀昌則表示，民主社會大家都有參選自由，徐廷琮也是徐家優秀子弟，有抱負和理念，尊重其決定。

民進黨可能禮讓無黨籍的頭份市長徐定禎披戰袍，但亦未排除由中部副執行長吳宜臻再戰徐耀昌。黨籍縣議員陳光軒表示，藍軍分裂固然對綠營有利，更有機會出線，但不能期待對手分裂，自己陣營要尋求最多支持才是正道。

(中國時報)

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