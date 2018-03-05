虎爺現形 福天宮驚呼顯靈

2018年03月05日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

虎爺顯靈了？南港福天宮農曆年前依習俗舉行「送神」儀式，隔天大掃除時，竟發現虎爺神像旁出現黑色圖印，形似虎爺躺臥後的痕跡，進一步細看，質地甚至很像動物毛髮，且經過20多天，絲毫沒有淡去，令廟方大呼「很玄」；前來參拜的民眾也嘖嘖稱奇，直說從沒見過這種景象。

民間習俗中，虎爺一般是隨主神供奉，充當財神爺、土地公等神祇的坐騎，由於常置於神明桌下，又有「下壇將軍」之稱。傳說財神爺為信徒催財時，需要虎爺幫忙咬錢，快速滾動財金，因此想求財的信徒也經常拜祀虎爺。

福天宮主委蔡文福說，農曆12月24日當天，廟方舉行送神儀式，隔天打掃時，發現虎爺神像旁的地板上出現一幅圖像，細看才驚覺圖中顯現老虎的身形，明顯可看出頭、身體和尾巴等形狀，就像一旁的虎爺躺臥後的樣貌，實在很神奇。

「廟裡從沒出現過這種狀況！」蔡文福強調，仔細端看圖像，發現很像老虎的毛髮，又有點類似纖維質地，不像是有人刻意畫上去的，加上風吹也沒有變化，肯定不是灰塵堆積。廟方難以解釋這種景象，神明目前也沒有特別指示，只能暫時先用紅布圍起來，不敢隨意動它。

福天宮管委林興儒則說，圖像生成至今已20多天，痕跡絲毫沒有變淡，形狀也沒有變化。許多信眾得知消息，特地前來觀看拍照，直呼真的很玄，盼在虎爺顯靈的加持下，能夠討個好兆頭，財源滾滾來。

(中國時報)