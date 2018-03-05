槍毒犯半裸應門 遭警活逮

劉男因案被通緝。警方攻堅，將他壓制在地。（曹明正翻攝）

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中國時報
／高雄報導

曾跟過槍擊要犯林豐德、綽號「貴仔」的劉姓男子，因毒品、槍炮案被通緝，警方跟監3個月，日前在屏東巿大樓先控制洪姓女友再上樓攻監逮捕劉男，洪女因毒品案當天才被通緝，讓警方槓上開花，全案起獲毒品33包、短槍2把。

46歲劉男年輕時就跟著林豐德，3年前鳳山有民眾撿到短槍，上面驗出劉男指紋，但他屢傳不到，另犯毒品案被判3年2個月，兩案於2016年9月、10月先後發布通緝。高巿警刑大偵二隊3個月前獲報劉男逃亡期間擁槍自重還疑販毒。

上月28日，警方在劉男與29歲洪姓女友所租屏東自由路大樓地下停車場埋伏12小時，見洪女現身便控制其行動，取走鑰匙後到劉男所住10樓準備攻堅，警方開門時劉男以為女友回來拿東西，僅著內褲出來應門，被荷槍實彈壓制。

劉男床頭櫃被搜出海洛因22包、84.24公克，安非他命11包、139.75公克及MDMA 11顆等，隔天被帶到屏東竹田的三合院據點，在機車置物箱內取獲改造巴西金牛座及德製瓦爾特PX900手槍各1把、彈匣3個、子彈34發。

警方指出，瓦爾特PX900在007電影《空降危機》中，男主角詹姆斯．龐德曾拿過，不過劉男僅認攜毒，對槍彈來源避重就輕，而洪女因毒品案被判1年，剛好在落網當天發布通緝，2人被抓後反而鬆了口氣，隨後被移送發監。

(中國時報)

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