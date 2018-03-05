漏尿真煩惱 慈濟醫師籲早就醫

花蓮慈濟醫院泌尿部主任郭漢崇，深入淺出帶領民眾輕鬆認識尿失禁。（慈濟醫院提供）

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中國時報
／花蓮報導

台灣約有130萬名尿失禁患者，不少自然產或更年期婦女有漏尿的困擾，花蓮慈濟醫學中心4日舉辦「名醫面對面」，由泌尿部主任郭漢崇從臨床小故事，深入淺出帶領民眾輕鬆認識尿失禁，透過就醫與生活習慣改善，讓褲子不再溼答答，擁有舒爽生活品質不是夢。

郭漢崇指出，他從30多年的行醫經驗發現，現代人有排尿障礙的可歸納上百種原因，像是生活忙碌經常憋尿或因情緒緊張所造成的間質性膀胱炎，民眾若有急尿感就失禁等症狀，經檢查找不出可以說明的原因時，可稱為膀胱過動症

膀胱過動症可能出現在小孩，也有可能出現在男人和女人，任何年齡層和性別都有可能出現膀胱過動症，膀如果每日排尿8次以上，經常跑廁所、憋不住尿，嚴重者更是不停漏尿，導致不敢外出旅遊，影響睡眠、工作、社交及性生活，應盡早就醫治療。

郭漢崇指出，像是腹部用力時，例如咳嗽、打噴涕、下樓梯，尿會不自主的流出，症狀輕者可經由凱格爾運動訓練骨盆底肌肉獲得改善，同時也可以治療急迫性尿失禁，甚至改善排尿困難症，尿失禁若沒有及早治療，會越來越厲害，可能產生發炎或濕疹等後遺症。

郭漢崇表示，許多人常常因尿尿事小或者害羞，忽略尿失禁應盡早就醫，是致使症狀惡化的主要原因，事實上隨著臨床研究及醫療科技的進步，不僅可以正確診斷早期疾病，同時可藉由肌肉訓練、藥物、手術治療，對症解決病人的病苦，改善生活品質。

(中國時報)

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