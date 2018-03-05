中山大學女教授 遭同事潑臭液

2018年03月05日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

中山大學上月27日晚間，發生文學院男教授以不明液體潑向兼行政職的女教授事件，女教授驚嚇之餘打電話報警，事後有人不滿校方態度，以「校安大漏洞」將過程轉發Line群組，學校4日回應會進一步檢討、加強校園安全。

Line轉發訊息指，開學才第2天，中山大學文學院就發生男教授暴力攻擊女系主任。27日晚間7時許，男教授趁女教授開門後辱罵，再冷不防朝女方頭頂潑灑不明惡臭液體離開，女教授驚嚇之餘，打電話聯絡保全。

內文指出，保全接到電話後竟掛斷，並未加以處理，因此女教授再打給110報警。想不到，後來男教授竟折返叫罵，女方嚇得只能跟研究生及同事求救，經家屬8時許抵達將人送醫，校方於晚間9時許，才有女教官現身關心。

鼓山警方表示，當天晚上接獲報案，向大門警衛聯絡後，因晚上一時間找不到校務人員，於是由保全陪同到現場，當時男教授已離開。日前聯絡女教授做筆錄，但是她表示人還很不舒服，因此沒到派出所，也還沒有正式提告。

另外有簡訊指出，事件導火線是男教授與到國外交換的另名教授有過節，開學後認為女教授與對方同陣線，因此動粗。校方4日則回應，衝突起因於教授間的觀點不同，已經由文學院長處理，未來也會再檢討、加強校安程序。

(中國時報)