看牙睡一覺 桃醫引進舒眠治療

2018年03月05日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

不用再怕看牙醫！桃園醫院為讓怕看牙齒的患者，能夠安心舒適的完成治療，特別引進身體保護約束裝置和生命監控急救設備，在門診時就能由麻醉師依據患者需要注射低劑量的鎮定睡眠藥物，完成牙科「舒眠治療」。

桃園醫院口腔顎面外科主任曾建福指出，害怕看牙的病患通常需要更多的行為誘導和管理，才能降低焦慮感以完成治療，尤其是來看牙齒的兒童，有時候聽到牙科器械的聲音、水氣，或感覺到器械的振動，就會緊張的大哭、尖叫、亂跑，造成治療困難或中斷。

為了讓兒童、青少年、身心障礙者和有特殊需求的人，能不再害怕看牙齒，院方引進身體保護約束裝置和生命監控急救設備，門診時就能由麻醉醫師依據患者體質，計算藥物濃度與睡眠深度，注射極短效低劑量的鎮定睡眠藥物，搭配儀器全程監控生理反應，讓患者在淺眠中進行治療。

曾健福指出，「舒眠治療」不同於全身麻醉，進行時患者可自行呼吸，麻醉退後也不會有副作用，術後10分鐘內就可完全清醒，且因劑量低、代謝快，不會在體內停留，而門診也可依據患者需求和治療項目，以全身麻醉的方式治療。

曾健福表示，例如施行高低速磨牙機與鑽針來移除齲齒進行窩洞填補，複雜的根管治療、拔牙、施作精緻牙套、或是施行阻生多生牙的齒切除手術和人工牙根植入手術，都能透過舒眠治療或全身麻醉，讓患者在睡夢中完成，提高牙科醫療的品質與效率，以及治療成功率。

(中國時報)