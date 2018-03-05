藍授旗張麗善 盼贏更多縣市

2018年03月05日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

「讓國民黨重返執政，終止『已讀不回』的兩岸關係！」國民黨主席吳敦義4日南下雲林，籲請支持者年底贏回更多縣市，俾便2020年重返執政，在九二共識，一中各表的基礎下讓兩岸和平穩定互動。他還授黨旗給雲林縣長提名人立委張麗善，象徵為黨出征。

吳敦義昨下午到雲林主持縣黨部主委林文進布達與小組長授證典禮，受到支持者熱烈歡迎，大家爭相與之握手，針對該黨台北市長人選百家爭鳴，外傅他積極勸進立委蔣萬安，並有意徵召，他澄清黨沒有人勸進誰，一切照既定計畫進行。

吳敦義也細數國民黨的政績，包括三七五減租、耕者有其田、國教與設中山獎學金培養人才，造福國家等，痛批民進黨執政無能，造成勞資對立、世代與性別矛盾、兩岸關係凍結，還無所不用其極打擊該黨。

吳敦義拜託並呼籲所有支持者，2018年贏回更多縣市；尤其中台灣的雲林一定要張麗善當選，彰化王惠美、台中盧秀燕、南投林明溱都當選，俾在2020年重返執政，終止「已讀不回」的兩岸關係，建立和平穩定的互動，服務國民，讓經濟發展，社會安定。

但就在吳敦義抵雲林的前3小時，前雲林縣國民黨部主委林文瑞卻退出該黨部新聞LINE群組，引起揣測。吳連聲強調：「文瑞絕對沒問題！」（意指林一定會團結力挺張麗善）。

張麗善以「大陸大媽搶黃金，台灣大媽搶衛生紙」形容兩岸差距，炮轟民進黨執政令人民失望透頂，連衛生紙都買不到，也特別感謝林文瑞的成全。她指出，林文瑞告訴她：「如果人民有1分壓力在我身上，那麼就有9分壓力在妳身上，妳一定要承擔」，呼籲大家一起前進雲林縣政府，讓縣府成為全民參議的開放園地。

(中國時報)