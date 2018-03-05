由九二共識轉向一國兩制

2018年03月05日 04:10 中國時報 陳建仲

近日中國大陸新一屆全國人大和政協會議相繼召開，官方定調此次兩會是承接十九大精神，深化改革、決勝全面小康、實現中國夢的關鍵會議，而外界則聚焦修憲、政協章程修正、換屆人事、機構改革、監察立法和2018年總體經濟社會發展指標、國台辦合併港澳辦等重大議決事項。不論是治黨理政，乃至處理兩岸關係，習近平時代即將展開，民進黨當局宜戒慎因應，不能低估大陸新形勢所帶來的強烈衝擊。

十九屆三中提出將習近平的政治思想寫入憲法，以及取消國家主席、副主席任期的修憲建議，前一項少有爭議，但後項西方媒體認為是逆潮流之舉，而大陸官媒則認為此舉有助保持國家主席、軍委主席和黨總書記「三位一體」的領導體制，並不意味恢復國家主席終身制，但作為已崛起的大國，代表中國出訪的國家主席不宜只是虛位元首，因而取消任期制是實事求是的安排。

雖然西方國家批判中國取消任期制的新一元領導，但十九大已昭示中國正式進入習近平時代，且此次兩會將正式結束江澤民時代以來標榜的中央「集體領導制」，形成以習近平為核心的「三位一體領導制」。

此次兩會新人輩出，人大超過75%、政協過半都是新面孔，這是過去少見的大換血。在習近平要求「國家治理水平現代化」下，國務院人事及機構將有重大變動，多個部門將消失或整併。但外界更關切王岐山是否將擔任國家副主席，而與習近平聯手推動中國外交系統的改革，成為促進中美關係的重要推手，並且和王滬寧、汪洋、楊潔篪、王毅、宋濤等組成中國大國外交的夢幻隊。目前中國外交最高機構是「中央外事工作領導小組」，由習近平擔任組長，如果王岐山擔任副組長，將是習外交戰略的重要執行者，西方將再遭遇中國的強勢外交。

十九大提出成立中央全面依法治國領導小組、成立國家監察委員會，定期組建國家、省、市、縣四級監察委員會，成為反貪腐中心，並將深化司法體制綜合配套改革、全面落實司法責任制、建立重大決策終身責任追究制度及責任倒查機制、強化法治文化等改革。由於外界總是批評十八大以來的反貪行動充斥人治色彩，美、日媒體甚至導向政爭陰謀論，因而此次兩會對大陸紀檢機關進行歷年來最大一次結構性和功能性修改，並修改政協組織，強化議政監督，以建立機制反腐和依法治國。

繼國台辦在2月28日當天公布「31項惠台政策」後，又傳出大陸將合併國台辦和港澳辦，成立新的台港澳辦。蔡政府拒絕「九二共識」，且台獨和港獨組織、人員公開串聯。自香港爆發「雨傘花占中事件」及泛民議員宣誓風波之後，人大常委會針對香港基本法第5次釋法，北京強化中央「全面管治權」的聲浪高漲，大陸涉台系統也鷹派抬頭。台港澳辦合併顯示對台政策將從「九二共識」轉向「一國兩制」，而「一國兩制」轉向強化提升全面管治的「一國」，這無疑是針對台獨和港獨最直接警示和壓制。

台灣當局針對大陸單方強勢推動惠台行動「軟的一手」難以抗拒，對壓制台獨「硬的一手」難以反擊；兩會後，民進黨如果不改變對抗思維，未來恐將落入更被動的劣勢中。

（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)