2018年03月05日 04:10 中國時報 廖元豪

各大學已經開學超過1周，號稱台灣第一的國立台灣大學卻至今沒有校長，而且會繼續拖多久都沒人知道。對此歹戲拖棚，教育部恐怕要負最大的責任。

為什麼？因為台大早已依《大學法》相關程序，遴選出管中閔教授擔任校長並送請教育部遴聘。但教育部既未遴聘，卻也不敢拒絕遴聘，只會不斷地發文要求台大澄清、澄清、再澄清，要求人家補充說明許多根本無須補充與說明的事項。公文來來去去，就是看不到教育部自己的意見—到底遴選程序是否合法？管中閔到底合格不合格？

的確，教育部在大學校長遴選的過程中，並不是橡皮圖章。如果教育部確實發現台大校長的遴選過程有違法之處，當然可以具體敘明理由，拒絕聘任。問題是，教育部到底認為這次的程序合法或違法呢？

問題就是，教育部沒說話，卻連下了7道金牌，反覆要求遴選委員會與台大澄清「獨董爭議」與「學術倫理」的事項，然後在2月又召開學術審議委員會，要求台大校方說明。前幾天甚至還冒出第8道「金牌密令」，跳過公文程序，用電子郵件向台大人事室調閱管中閔的兼職資料。然而，這些爭議需要靠公文旅行來釐清嗎？這兩件爭議是否構成程序上的瑕疵，而它們有無影響遴選結果的合法性，都是「法律判斷」的問題，而沒有什麼需要調查的事實。

也就是說，針對這些「事實」，教育部根本就可以直接認定合法或違法，然後負起責任—認定合法，就立即聘任；認為已經到了違法之地步，就拒絕核定，不予聘任。以此事件的政治爭議性來看，不管教育部怎樣認定，都會有後續的政治與法律衝突，尤其是拒絕核定，不予聘任，還有讓教育部成為行政訴訟或國家賠償被告的可能。但那畢竟是教育部本身的權責，怎能怕事推諉？

重點是，獨董與學術倫理的爭議事實俱在，教育部本來就可以，而且應依職權認定。一直推給台大，不敢認定，實在難逃「怠於執行職務」之嫌。

最後，教育部也許想要等台大召開臨時校務會議來「解套」。不過這就搞錯了。校長遴選，與校務會議的職權根本無關。中華民國《大學法》並不是採取人民民主集中制，校務會議更不是大學的「最高蘇維埃」，可以凡事過問。遴選委員一旦產生，校務會議對於校長遴選就沒有置喙的餘地了。

所以，教育部別拖了，就請有個主管機關的樣子，扛起責任，結束這「台大無校長」的鬧劇吧！（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)