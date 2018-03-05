是歷史機遇，也是試煉

2018年03月05日 04:10 中國時報 楊渡

近年來常有不少年輕朋友詢問我，如何參與大陸文化、影視方面的工作，包括：出書、設計、拍片合作、圖書銷售至大陸等各種相關的事宜。

事實上，台灣文化市場小，特別是7年來出版市場萎縮近半，持續探新低，而影視產業也不斷萎縮。年輕的文化、設計、出版、電影等工作者都試圖至大陸尋找機會。至少他們還年輕，不希望被侷限在台灣而找不到出路。

針對青年創業者，大陸一些省市，如廈門、上海等已有特別的惠台措施，對台灣青年創業者直接補助30萬至50萬人民幣。此外也有台灣青年設計者開始接大陸的設計案，對岸開出的價碼有些比台灣略高。但相較於大陸的設計者，台灣的設計水平好，價碼也便宜。

而在出版方面，台灣市場的萎縮讓出版社一直希望與大陸合作出版，或讓台版書可去大陸銷售。但由於兩岸出版品管制，除非特批進口，否則台灣書難以至大陸銷售。但是大陸廣大的閱讀市場與網路新興的銷售通路，其數量之龐大，依舊一直是超強的誘因。

因此幾年前我即向國台辦反映，可否開一個綠色通道，讓已通過審查的台版書不必再每次審查，而是把書單直接發給圖書進口商，如此即可方便進口，也有利於兩岸的出版合作。當時曾有北京朋友說，此事正在規畫。但反服貿之後，兩岸關係急轉直下，最後不了了之。

更艱難的是蔡英文上台後，連許多影視合作的案子都因政治敏感而宣告暫停。連一些娛樂片的合拍計畫也因地雷太多而停擺。

如今大陸推出31項惠台政策，等於是不管兩岸簽不簽服貿協議，大陸片面把市場、工作機會、參與研究、文化出版合作等大門打開，把台灣人作為同胞來對待。如此一來，整個局面就打開了

就出版來看，綠色通道等於讓台版書可以進大陸銷售。2017年大陸圖書零售市場總額是803.2億人民幣，每年以15%成長，而台灣在2016年是185億台幣，二者規模差了20倍。如果綠色通道規畫完成，台灣出版業未來應有更多機會。而下一步的合作出版、共同購買版權、同步出版等都是可以做的事。

就文化工作者來說，設計、文創產業的年輕人除了接案外，還有另一種選擇：赴大陸創業。依大陸文化市場的規模，台灣年輕人還是有機會的。

至於影視產業，今年春節大陸的電影單日票房已破世界紀錄，以消費人口計，未來就更不用說了。

尤有甚者，大陸影視因有網路影音市場，再搭配電視與各地電視台的輪播，已形成龐大商機。但台灣相關工作者以往因政策限制，看得到吃不到。此後便看大陸如何規範，好讓台灣也可分享大陸影視文化的增長大流。

總體而言，台灣有的是影視文化的人才與創意，但市場的萎縮，讓他們缺少出路；而大陸有的是機會與市場，是一個有戰鬥力的年輕人所希望的大戰場。它是機遇，也是試煉。這一次31項惠台政策是一個新的開始，也將是台灣年輕世代的機遇與試煉。（作者為作家）

(中國時報)