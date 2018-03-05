2018年03月05日 04:10 中國時報 彭懷真

旗山早餐店的老闆娘好心照顧來自越南、長期受虐後失去婚姻的同鄉，卻遭到該女子前夫所槍殺。這位充滿憤怒的男人原本也對自己昔日的枕邊人開槍，因為卡彈未能得手，離去後次日開車衝進漁港自殺。

另外，鮮少判處死刑的台南地方法院在上周一宣判：開車輾壓與自己打離婚官司的妻子及從事離婚調解律師的兇手，死罪！

這兩件血跡斑斑的悲劇傳遞共同的訊息：離婚對許多男人來說是極大的痛苦，所以透過兇殘的殺人過程來洩憤。但洩憤的結果，不僅家庭毀了，多個寶貴生命殞落，受害者及加害者年幼的子女更成為了孤兒。

失學、失業、失婚等都屬人生的挫敗，都需要某些社會機制協助當事人。像早餐店命案的凶手就是婚姻結束後走不出怨恨。近年來，教育體系對中輟學生特別注意，勞政體系對失業者有各種輔導措施，但對於失婚者政府並未提出公權力介入的具體做法。

我曾帶領協會同仁進駐台中地方法院，負責家庭暴力事件服務處，目前協會也與就業服務處合作幫助失去婚姻的朋友謀職。受虐婦女的婚姻結束，需有專業的多元協助，經濟的幫忙十分重要。她們倘若能獲得各種資源與支持，有一份穩定的工作，又能配合上班時間照顧年幼子女，有助於走出離婚的陰霾，也可避免孩子經歷更多的不幸。

離婚男子其實問題更多，首先是不願意求助，家暴事件服務處的個案對象男性不到1成；其次是服務者的能力，例如能獲得信任，又是否有效連結經濟與就業的資源；第三是問題糾纏，離婚往往是各種失敗的結果而非原因。失業又失婚者壓力特別大，像早餐店命案的凶手原本是司機，近期失業，抑鬱寡歡，累積更多的憤怒。

政府可透過法院此離婚者必經的平台強化服務，自民國101年《家事事件法》通過後，撤銷婚姻或離婚事件均屬「乙類」，具有訟爭性。如果法官在審理這一些案件時，多與地方政府駐法院的家事服務中心合作，建議甚至要求當事人接受輔導，或許能減少一些悲劇。

（作者為幸福家庭協會理事長）

(中國時報)