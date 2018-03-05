2018年03月05日 04:10 中國時報 傅應川

2月27日八百壯士在立法院前的陳抗活動，有兩件大事凸顯出退伍軍人露宿街頭，埋鍋造飯的真實意義。一者是前行政院長郝柏村先生對陳抗意義的詮釋，其二是退役上校繆德生在陳抗過程中自二樓摔落重傷，為神聖的抗爭流下了第一滴血。

郝前院長直指抗爭的核心訴求並不是在爭退休金，而在「捍衛中華民國及其憲法的尊嚴」，並稱「捍衛中華民國沒有退路」，願與退伍的國軍袍澤站在一起，支持抗爭到底。

而繆德生的流血付出，更是用行動、用生命來捍衛中華民國。早在他行動前，即已立下生死狀，並曾遞交給立法院長蘇嘉全。他寫到「誓死維護中華民國憲法之完整及軍人的尊嚴」。他的誓言，彰顯軍人對國家、責任、榮譽的武德修養，以及犧牲、團結、負責的黃埔精神。我們對繆上校為國家以身奉獻，深感不捨，但對他的勇氣表示欽佩。

八百壯士街頭抗爭已逾1年，政府無視於憲法不溯既往及信賴保護原則，還有抗爭者堅持的理念訴求，藉多數暴力，成立了一個個的非法組織，行使憲法才具有的公權力，既有刻意破壞現行憲法體制之嫌，目無憲法莫此為甚。八百壯士奮起護法，確為中華民國的捍衛者。

年金改革基本上是假議題，因為退役軍人依法領取的是退休俸，用年金與其他職業相類比就已失當；且軍人服役不是職業，而是志業。軍人的待遇永遠趕不上其付出，因為生命是無價的，也因此國家必須以榮譽、崇敬，彌補他們所得的不足，且在《國防法》上有明確規定。縱然如此，現今國軍官兵的平均待遇仍不及同等的一般公教人員。

軍人的工作性質無法兼顧家庭，因此國家照顧軍人須涉及到全體軍眷，配套若有不周，軍隊士氣瓦解，怎願赴戰。尤其在現今實行募兵制的狀況下，欲滿足兵源需求無疑緣木求魚。目前政府因財政問題而改變對軍人退休俸的承諾，打擊的是國軍的核心價值，將使軍心渙散，國家危矣。

政府的年改方案已迷失在年金版本的設計上，偏離了俸給的本意。俸給的意涵在封賞，若政府少了這份心意，我們也絕不接受。故八百壯士沒有年金版本，全看政府依憲法的誠信及對軍人人格的尊重。（作者為中華戰略學會常務理事）

(中國時報)