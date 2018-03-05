社論－名嘴撕裂台灣 媒體沒責任嗎？

2018年03月05日 04:10 中國時報 主筆室

228當天一場慈湖潑漆事件，讓台灣努力數十年的族群和解幾乎摧毀殆盡；一場軍人年改陳抗的意外，不僅升高社會對立，更讓年改的推動時程出現變數。令人遺憾的不僅是相關議題失焦，看看電視名嘴對潑漆現行犯的讚揚、對抗爭重傷者的揶揄、社群媒體的加料渲染，分裂的台灣恐怕難以彌合！

執政高層面對社會衝突事件卻不發一語，連應酬式的話語都不願說。一個老把謙卑、溝通、對話掛在嘴上的政府，怎麼弄到這般局面？228的和解從李登輝開始到今天，20多年了，難道是要重新再撕裂嗎？年金制度究竟該不該改？當然該改，審度未來國家長期財政收支，年金帳戶破產是時間早晚的問題，但改革前應讓不同世代間能夠彼此將心比心取得諒解，這種族群與世代的和解與對話，本就是主政者無從迴避的責任，而當下台灣最不幸的是，這些議題的話語權全給媒體名嘴所壟斷！

今天台灣諸多議題爭議，從年金、例休、日核食、核電、美豬等議題，沒有一樁是簡單的是非題，全都是利弊取捨的選擇題，沒有一個議題擁有「完美方案」，每一個選擇都附帶著「代價」。正好像選擇核電還是火力發電，就必須在「核災恐懼」與「空汙恐懼」之間做選擇，乃至在「核廢料」與「碳排放」之間做取捨一樣，這樣的選擇本來就不容易，如果再扯上利益分配與政黨立場，就更難處理了。這本就是當代全球所有國家主政者的功課，也是展現領導人政治智慧的關鍵，只是當下的台灣，幾乎所有議題全都被激化為二元對立的對抗。

議題走上「二元對抗」，就很難有理性的思辨空間，全憑電視名嘴煽動「激情指數」、立法院「強勢表決」與街頭「浴血抗爭」定高下，「改革」就成為「鬥爭」，良法美意成了倒行逆施，當年馬英九為此灰頭土臉，如今的蔡英文不僅全套複製，甚至處境還更為慘烈，連春節發紅包都宛如大軍壓境，層層保護怕出意外，何以致此？因素當然很多，除了朝野政黨難辭其咎外，在這裡必須坦然指出台灣的媒體，特別是媒體名嘴，必須承擔很大的責任。

如同先前所述，所有爭議性的公共議題，都存有利害取捨與優先順序的選擇，能為取捨提供思辨平台的就只有媒體了。換言之，只有媒體才能在政黨之外，跳開特定立場的繫絆，為政策方案的取向提供討論的空間，不幸的是，在當下台灣的媒體，不僅沒有扮演好這個功能，反而成了擴大分歧、激化對立的平台，幾乎所有公共議題經過媒體乃至名嘴的加工渲染，都成了「非黑即白」的是非題，成了「非藍即綠」的選邊站，沒有如何讓政策規畫更合理的討論，只有「你究竟站哪一邊」的表態，最終媒體成了社會對立激化的助燃劑。

當然，這種現象不是今天才出現，它已存在台灣十數年，成為政治社會生態的一部分，論者的反省不是沒有，但從來沒有真正改善過，甚至是愈演愈烈。真正可怕的是，它在今天的台灣已成了一個惡性循環的漩渦，任何爭議性的議題出現，甚至政黨標籤尚未明顯之際，媒體名嘴就已經先畫開了戰線，以事先挑選過的片面資訊與觀點，搭配動機論與陰謀論的渲染，以近乎戲劇性的誇張修辭，形成藍綠各異的論述，經過時間的推移，再逐漸形成藍綠兩組收視族群，然後再為滿足這兩組族群的需求，持續複製這種對立。講直白一些，如果藍綠政客是台灣亂源之一，這批立場先行的名嘴們，又何嘗不是亂源呢？

細數台灣當前所陷入的諸般危機，媒體名嘴所享有的超比例話語權絕對是重要的一環，他們狀似上知天文、下知地理，通曉所有政策內容，實際上只是照著腳本念經，而所有議題經過他們「過度批判」的渲染，就完全喪失了迴旋的空間，反倒是所有持平的學者專家全都被邊緣化，名嘴因而占據了論述的中心，人們寧信名嘴不信專家學者，影響所及，所有爭議性的公共議題無一不走向激化的對抗，而最可怕的是，這種反智的民粹趨勢正在一步步侵蝕台灣的生命力與競爭力。

(中國時報)