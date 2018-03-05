經濟逆風來襲

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中國時報
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上周川普宣布對進口鋼鐵、鋁課高關稅，雖然大陸尚未明確反應，但歐盟隨即表示也要對美國產品課高關稅，全球貿易戰的陰影再次浮現，這是今年經濟最大的「逆風」，一旦吹起，台灣難倖免。

川普在1月時已對進口太陽能電池和洗衣機課高關稅，稅率分別高達30%、50%，外界認為此政策主要針對大陸。這次再度對鋼鐵、鋁課重稅，外界仍把焦點擺在大陸，猜測是否會發生「中美貿易大戰」。事實上，大陸出口美國的鋼鐵比例不高，反而是美國的盟邦：歐洲、日本、加拿大、南韓受到更大的影響。

所以外界看到歐盟第一個氣呼呼痛斥川普政府的貿易保護主義，更揚言要對美國商品比照辦理，如哈雷機車、Levi’s牛仔褲與波本威士忌等美國品牌，都會受到影響。如果歐盟真祭出報復，美國很可能也展開「針對報復的報復」，除非各國都能克制，以談判代替直接的報復，否則所謂的貿易戰就此開打。

根據各大經濟智庫預測，今年全球經濟可望是近10年最佳的一年，但如果全球貿易戰成真，貿易量必然下滑，經濟成長也受影響，因此除了美股走勢的風險外，貿易戰也是一大風險，更可能成為今年經濟最大的「逆風」。

對台灣而言，這股逆風有多種的衝擊與影響：台灣的出口占GDP比重高，貿易戰開打讓全球貿易量減少，台灣一定受害；大陸是美國主要矛頭所指的對象，台商在大陸投資多、大陸占台灣出口的4成，中美一旦爆發貿易戰，台灣也難逃衝擊；在美國貿易報復項目上，台灣更可能一起受牽連而成為「陪葬品」，例如川普對太陽能、鋼鐵的重稅，台灣都將受到衝擊。

不論政府或民間，都該做好承受逆風的準備！

(中國時報)

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