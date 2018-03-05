義大利大選的骨牌效應

2018年03月05日 04:10 中國時報 劉必榮

義大利3月4日舉行國會選舉，讓義大利再次成為眾人關注的焦點。尤其在德國努力組成聯合政府、英國脫歐談判陷入僵局、東歐右派民粹高張、俄國威脅陰影猶存的情況之下，義大利選舉無疑將為原本多事的歐洲再添一樁變數。其結果更可能牽一髮動全身，輻射影響到歐洲其他國家的政局。

2016年川普勝選之後，大家都屏息以待，看翻轉美國的民粹浪潮會不會波濤洶湧一路推到大西洋彼岸的歐洲。義大利修憲公投是當時歐洲面臨的第一個考驗，也是民主黨總理倫齊的一場政治豪賭，結果公投未過，倫齊賭輸下台，這才有了這次的大選。當時大家擔心義大利會成為歐洲傳統政黨被民粹擊敗的第1張骨牌，結果骨牌效應在之後的荷蘭大選被擋住了。4日的義大利大選，大家又再次擔心義大利會成為今年的第1張骨牌。

因為義大利幾乎是歐洲現今所面對的所有問題的縮影：民粹主義、充斥社群媒體的假消息、左派崩解、反移民與後法西斯極右派的興起、青年運動、經濟挫折，全在義大利可以看到。義大利選舉的結果，民粹勢力是否再次崛起，都將成為觀察其他國家選舉的參考。

移民問題是這次義大利大選的熱門話題，無論是中間偏右的政黨，還是極右的政黨，為爭取選票，都在炒作移民問題。移民 （包括非法移民、政治難民）問題一直影響著歐洲的政局。非法移民進到歐洲有好多條路線，歐盟與土耳其達成的協議，在巴爾幹半島攔截難民入歐，堵的只是陸路，但還有水路：北跨地中海，從北非利比亞經義大利進入歐洲。水路雖比陸路凶險，但阻不斷非法移民的浪潮，這也是為什麼義大利非法移民特別多的原因。非法移民帶動了右派民粹的興起，也左右了許多歐洲國家的政局走向。

歐洲一些學者特別研究反移民民粹興起的原因，發現經濟問題和反移民之間沒有密切相關。那些自認為是窮人的人，並不會特別反移民。許多受訪者並不在乎移民的專業技術會不會搶走他們的飯碗，他們比較在乎的是移民能否很快融入歐洲社會。是否反移民也跟受訪者的個性與價值觀有關？個性比較不開放的，比較會反移民，覺得教小孩「有禮貌」比教小孩「推己及人」更重要的家長，比較容易支持民粹的候選人或類似英國脫歐的政策。

也就是說，難民湧入讓社會更多元，讓個性與價值原本就不同的人之間，差距也因此愈來愈大，愈來愈兩極化，這都是右派民粹成長的沃土。英國學者指出，義大利優先發展經濟，反倒使右派民粹發展緩慢，一旦經濟環境改善，被移民喚醒的右派民粹將會更蓬勃發展。這一切的發展又將影響到外交政策。義大利的政治態度開始向俄國傾斜，許多人開始讚美普丁，這也是歐盟關切的原因。

義大利選舉的結果充滿變數。81歲的貝魯斯柯尼老當益壯，依然在政治舞台中央，但五星運動黨魁迪馬奧才31歲，也成為吸睛的政治新星，一老一少，充滿故事張力。

現在各路觀察家正忙著幫義大利可能出現的聯合政府作排列組合，哪一組政府會真正出線？大家關心的骨牌效應會不會成真？都是我們今年觀察歐洲政局，除了德國聯合政府與英國脫歐談判外，另一個重要的觀察焦點。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)