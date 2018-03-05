貿易戰 台灣須融入區域經濟

2018年03月05日 04:10 中國時報 莊奕琦

美國總統川普日前公布將對進口鋼、鋁分別徵收25%和10%的關稅後，歐盟和多國隨即揚言要實施報復性關稅，而川普對此的反應更是威脅要對歐盟的進口車徵稅。國際貨幣組織（IMF）和世界貿易組織（WTO）同時出面大肆譴責關稅保護主義與報復性措施將對世界自由貿易體系帶來嚴重後果。眼看一場世界貿易大戰如箭在弦上，以外貿為導向的台灣絕不能掉以輕心。

關稅保護主要是為保護國內既有產業的發展與就業，但往往關稅帶來的價格上漲是由廣大的消費者埋單。學理證明消費者福利的損失要大於關稅帶來的利得，且因價格扭曲還會產生社會無謂損失。既然得不償失，但為何關稅一直是政治上常操作的手段？簡言之，從政治經濟學的角度，利益是集中在少數團體或個人手上，利潤可觀，而成本是分散在大多數消費者身上，不痛不癢。

但就算撇開消費者福利的損失，單以就業與產業發展來看，進口保護不但無法達到政策目標，且往往政策的代價很高，值得決策者深思。

事實上，關稅保護從來就不是新鮮事，美國1977年至1981年成衣業的關稅提高，每年以每個成衣工人5萬美元的成本保護了11.6萬個工作機會。在鋼鐵產業更出現以每年75萬美元保住每一個工作機會的情況。研究顯示，儘管進口關稅可保障某些產業免於競爭和維持工作機會，但也會導致本國出口的減少，出口產業的工作機會也會減少。進口保護的總淨工作機會反而是下降的，也就是說，進口保護減少了整個國家的工作機會。

從產業發展角度來看，關稅保護下的產業往往缺乏競爭，長期效率不彰，國際競爭力低，無法增加就業。另一方面，像鋼鐵調高進口關稅後，使用鋼鐵的相關產業將因原料價格上漲導致成本增加，降低國際競爭力，產量減少，失業人口增加。所以總體而言，進口保護不但不會增加欲保護產業的產出和就業量，還會拖累其他產業的發展，政策成本的代價很高。

因此，川普以鄰為壑的進口關稅保護政策，可謂損人不利己。一旦貿易對手國群起效尤，施以報復性貿易措施，則好不容易從金融風暴復甦的全球經濟將再蒙上一層陰影，尤其是由全球第一大經濟體的美國開出第一槍，影響層面更大。

美國的單邊保護主義更證明了多邊區域協定的必要性，台灣除了要加快融入區域經濟整合，如沒有美國的CPTPP，以區域融合的市場容量來降低外來的衝擊，同時要強化與區域內需市場的連結，發展以內需市場為導向的服務貿易，擺脫製造業貿易容易受國際外來衝擊的影響。

（作者為國立政治大學經濟系特聘教授）

(中國時報)