小花媽大挑戰 為勞工加薪

2018年03月05日 04:10 中國時報 林昭禎

甫接下勞動部長一職，許銘春便面臨「一例一休2.0版」上路的壓力，她即刻宣示加強勞動檢查的決心，不過這位「小花媽」未來還將面臨3項困難功課的考驗。

為了兌現競選承諾，蔡總統上台後便力推《勞基法》修法，欲改變工時條件幫勞工加薪。可惜事與願違，不到兩年的時間為此已折損兩名部長。儘管執政黨完成了一例一休2.0版的修法，並不表示許部長已安全過關。

落實一例一休2.0版自然是許部長的第1項功課，但在執行面上，既有勞動檢查人力不足，無法全面清查之現實，還有新制恐埋下更多勞資爭議引信的隱憂。由於2.0版下修勞動條件，等同對雇主放寬管制，勢將加深勞資對立，何況《勞基法》規定複雜，勞資雙方不見得都能全盤了解。未來如何化解勞資心結，達成「縮工時、避過勞」之目標，正是新部長的首要任務。

再從近日因搶購衛生紙所衍生的「安屎之亂」，可知正因物價蠢蠢欲動，唯獨薪水凍漲，使得「加薪」立馬變成新部長的第2道要務。

依據經濟合作暨發展組織（OECD）的定義，薪資低於中位數2/3便屬低薪，財政部據此分析，發現我國低薪門檻落在22K至23K間，低薪族約占全體勞工的1/4。今年我國基本工資已達22K，為消弭低薪，副閣揆施俊吉甚至倡議分年調高基本工資至30K，只是蔡總統主張的《基本工資法》草案迄今仍躺在勞動部的抽屜中，急盼新部長能戮力而為。

此外，對於低薪所衍生的人才外流與少子化問題，如果只想靠招募「外人」消弭勞動力不足之情形，恐是緣木求魚。因為所得不豐自家人都留不住了，遑論禮聘外國白領專業人才；即便採「移工變移民」策略，對來台打工賺錢的外勞來說，任誰也不想在此複製和母國一樣的階級。

加上勞保年金自今年起，請領年齡已由60歲開始逐步延後至65歲，為免勞工離開職場時還沒達到請領「減額年金」之門檻，亟需有《中高齡暨高齡就業專法》的保障，然而此一蔡總統的政見並未列入本會期的「優先法案」，這應列為新部長的第3道功課。否則中高齡勞工一旦失業領完就業保險後，便可能淪為低收入戶。

勞動部長難為，「小花媽」任重道遠，希望在《勞基法》修法塵埃落定後，許部長能協助修補勞資關係的裂痕，並依法維持健全的職場環境，讓血汗勞工成為歷史。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)