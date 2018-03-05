2018年03月05日 04:10 中國時報 邱祖胤

繼多年前公視董事會難產長達3年之後，近來公廣集團又因董事長及相關人事任命而鬧出新聞，主管單位束手無策，民眾則對其中的「高來高去」一頭霧水，還以為公視有什麼巨大的利益，引各方人士競相搶食這塊大餅。這令人不禁搖頭：難道台灣真的不配擁有一個公視？

先來看看各國公視的狀況，最早成立公視的英國立下典範，現在BBC已是全球優質影視節目的翹楚，電視台每年產值高達新台幣1840億元，政府每年卻依然提撥約新台幣135億元的預算資助；再看鄰近的日本NHK電視台，該電視台產值亦高達新台幣1800億元，政府亦每年提供固定預算；而南韓的KBS電視台，每年創造高達新台幣378億的產值，政府每年亦提撥新台幣143億元的預算。這些非商業性的電視台早已成為各國文創產業的火車頭，連商業電視台都爭相取經，希望能從中獲取寶貴的經驗。

反觀台灣公視，年產值約20億元，政府每年僅編列9億元預算，與上述各國的公視相較，無論是產值，還是政府挹注的預算，根本難望其項背，就憑如此單薄的規模，若要力拚文創經濟，顯然還有很大的空間要努力。

熟悉《公視法》的人士或可理解，當初公視的設計便是為了維持公視的中立性，使其不被任何黨派、政治力所干預，因此才會有官方給錢、手卻不能伸進去的設計。

但社會大眾難以理解的是，怎會有一個單位用納稅人的錢，卻可以完全不接受監督？經營上要是真出了大問題，誰來負責？此外，諷刺的是，長期以來訴求中立的公視，卻反而成為政黨角力的場域，這樣的公視真的是中立的嗎？真的沒有政黨黑手伸進去嗎？

因此，若不能在制度面上力求完善，盡可能防杜政治力的干預，目前少少的預算就已爭議不斷，鬧得雞飛狗跳，真要成為政府年編上百億預算的電視台，還會有多少不可思議的事發生？到時就算要辦，恐怕動搖國本也辦不了。

台灣公視成立至今只有短短20年，儘管其間風風雨雨，卻依舊留下不少膾炙人口的節目，平心而論，的確完全不同於其他商業電視台。文化部承諾將於3月提出修法，期許在各方集思廣益下，讓《公視法》更為完善，文化部亦能發揮積極作用，使其步上正軌，許民眾一個清新乾淨的公視，讓公視真正成為台灣文創火車頭。

(中國時報)