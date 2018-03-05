曾宇謙重返主場 獨奏會樂迷

小提琴家曾宇謙返台舉行首場小提琴獨奏會，展現穩健與自信。（環球唱片提供）

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中國時報
／台北報導
小提琴家曾宇謙（左）和鋼琴家羅漢合作，充滿音樂性。（方濬哲攝）

曾宇謙「夢幻樂章」小提琴獨奏會昨（4）日在台北國家音樂廳舉行，全場座無虛席，曾宇謙一上台還沒演出，粉絲們就已經爆以熱烈的掌聲，彷彿英雄凱旋，從戰場上回到了家鄉。

聯手鋼琴大師 曲目多元

3年前在世界級柴科夫斯基國際小提琴大賽中獲得銀獎，金獎從缺，曾宇謙成為當年最高榮譽得主。3年來他在全世界跑，累積演出經驗，昨（4）日首度在台灣舉行他得獎後首場小提琴獨奏會，慢板柔美，滑音細節耐人尋味。

上半場貝多芬《第三號小提琴奏鳴曲》、葛利格《小提琴奏鳴曲》，曲目吃重；下半場曾宇謙演奏蕭頌《詩曲》旋律如歌，再加上炫技的易沙意《第二號無伴奏小提琴奏鳴曲》以及威克斯曼《卡門幻想曲》，風格多元。

合作的鋼琴家羅漢‧德‧希爾法果然是資深老將，這位小提琴大師帕爾曼御用鋼琴家也給了曾宇謙音色、和弦上的支持，漸入佳境，搭配得宜。羅漢‧德‧希爾法表示，曾宇謙雖然年輕，但是反應敏銳，「我作了什麼調整，他馬上就能意會，我很欣賞他不單是因為他如此年輕，更因為他天生的才華。」

這次曾宇謙帶的是與他一起征戰多年的塔里希奧（Castelbarco- Tarisio）小提琴，由義大利製琴大師瓜奈里製造，奇美博物館收藏。安可曲則帶來克萊斯勒《美麗的羅斯瑪琳》和柴科夫斯基《憶懷念之地：旋律》，甜美動聽，也為昨晚音樂會畫下精采句點。

會後簽名 粉絲大排長龍

曾宇謙表示，台灣是他的音樂主場，他再熟悉不過，後台準備了他最喜歡的米漢堡、珍珠奶茶跟香蕉，讓他非常開心。昨晚光是買節目單就大排長龍，音樂會後簽名從大廳排到2樓，足見曾宇謙的魅力。

讓外界最期待的除了音樂會，還有他與指揮家普雷特涅夫及俄羅斯國家管弦樂團合作錄製的得獎之作柴可夫斯基《小提琴協奏曲》，現在還在後製當中，曾宇謙對於這張專輯非常小心謹慎，對於聲音的要求極高，順利的話5月底將會出版。6月樂團訪台演出，曾宇謙也將與該團合作貝多芬《小提琴協奏曲》。

「2018曾宇謙夢幻樂章小提琴獨奏會─寶島鐘錶 珍琴表獻」9日還有1場，地點在台中國家歌劇院。

(中國時報)

大師難掩緊張 創意來源靠手作

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