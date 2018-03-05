大師難掩緊張 創意來源靠手作

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中國時報
／專訪

以一手遮眼的自拍照，堪稱安尚秀的安氏招牌動作，起源於他於1988年為雜誌提供的自拍照，也是他《一目了然》行為攝影的起點。接受專訪這天，安尚秀以寫下「緊張」的筆記本遮眼，訴說著首次在台個展的心情。

即便是韓國執牛耳的設計前輩，安尚秀認為把自己作品放在新環境中讓人審視時，心態仍是緊張的，而他在設計面前的謹慎、謙卑，也傳承至他在2013年創設的坡州市文字設計學校「PaTI」，他主張學生們應接觸傳統，從自身的文化中汲取養分；他也重視學生們實際動手製作，他認為「手能夠思考！」並相信手作感在今日會愈來愈重要。

「也許這是人類的本能，需要平衡。」安尚秀認為儘管在數位化的時代，新的技術日新月異，但動手永遠是創意的來源，他相信手連結著大腦，而令人類和其他動物不同之處，就在於人類使用手去製作和創作，安尚秀打趣：「所以使用筷子的人都很聰明！」因此學生進入PaTI，第一件事就是動手打造自己的空間，甚至製作自己的桌子、椅子。

安尚秀除了曾在國際上多次獲設計獎，也早在1991年起便在母校弘益大學教授字體設計，長期推動設計教學的他，創設的PaTI可謂引領了韓國新形態的設計教育，而他也看到當代年輕設計師的困境，永遠需要突破與開創。

(中國時報)

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