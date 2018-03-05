安尚秀活字 大玩文字設計

韓國文字平面設計大師安尚秀寫下「緊張」中文，展現他深厚的中文實力。（鄭任南攝）

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中國時報
／專訪

被視為替韓文字體設計開啟新紀元，曾設計出「安尚秀體」韓文電腦字體的韓國前輩級設計師安尚秀，3月分將首次在台舉辦《安尚秀’s. 活─字》個展。

訪談間手中拿著小冊與墨水筆，時不時信手寫下漢字，安尚秀認為，文字實為每個民族、文化的基石，「為了韓字的設計，我也大量閱讀中文古籍。」

早在1985年，安尚秀便為韓字的電腦化設計出以其姓氏為名的安尚秀體，對韓國社會影響甚巨，包括書籍設計、編輯設計、企業識別設計等均受其設計概念的啟發，他指出中文和韓文本質上不同在於前者表意文字，後者表音文字，韓字設計者不只是設計文字的造型，而是「把該語言的結構充分掌握」。舉例來說，安尚秀體便是把輔音（韻母）、元音（聲母）拆解開來，提升閱讀和識別性，在他看來，文化建構在文字之上，沒有文字即沒有文化，「文字是一個文化的基石、媒介。」

作為文字的設計者，安尚秀認為自然必須從自己文化的理解、繼承做起，「韓字的發明者為世宗大王，我也跟著他的腳步去理解韓字。」為了理解世宗大王對韓文創制的概念，安尚秀讀了不少中文典籍，「畢竟第一本韓字設計書是以中文書寫，要理解韓文結構、概念，作為設計者往往第一步是接觸中文。」

安尚秀說，他甲骨文、金文都曾涉獵過，受父親的影響，「從小時候就開始讀寫中文，雖然到現在還是沒辦法開口說就是了！」安尚秀呵呵笑著說。

近年在香港、大陸陸續推出了《一目了然》攝影展，參與了設計交流活動，安尚秀在兩岸三地均接觸不少設計人，他直說：「兩岸三地都有很多有才能的設計師」，並對台灣《漢聲》雜誌的創辦人黃永松格外推崇，他認為「兩岸均有強大的設計能量，很期待兩岸的新興設計力。」

作為文字的設計者，安尚秀仍著眼於文字的理解與使用，一桿墨水筆在他手上，能自在寫出漢字，但他總自謙地表示自己從未認真習書法，但很欣賞台灣的書法家董陽孜用書法表現文字之美，「書畫、書法、設計是分不開的，都可視為是一種設計語言。」

(中國時報)

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