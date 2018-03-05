周董鐵口 瑪莎老婆懷帶把

周董（左三）日前赴五月天巴黎演唱會後台探班。

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中國時報
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五月天「人生無限公司」巡演日前在法國巴黎舉行，好友周杰倫（周董）及老婆昆凌恰巧也在當地度假，周董特地探班五月天，並送上點心。周董聽聞瑪莎將升格為人父，憑直覺猜測「是男孩」，瑪莎笑而不答，也未明確否認。

年初「人生無限公司」桃園最終場，邀請周董擔任嘉賓，天王天團同框合唱，當時周董笑稱要和五月天組新團「周五」，從周一唱到周五，相隔54天，「周五」在巴黎再次相聚，由於演唱會開唱時間是當地晚上8點、台灣凌晨3點，周董為了讓五月天對抗時差、提振精神，趁他們彩排完空檔，現身後台給驚喜，並送上法國知名點心，讓五月天相當感動。

瑪莎即將晉升人父，周董見到他就道恭喜，更憑直覺大膽預測：「是男生！」瑪莎沒否認也沒承認，周董身旁好友笑說：「反正不是男生就是女生啦！」為瑪莎獻上祝福。

對法國熟門熟路的周董，還邀五月天一同逛古物跳蚤市場，五月天因巴黎演唱會結束後休息不到12小時，隔天就得赴英國準備演出，周董遺憾說：「你們公司很不彈性！星期天再去英國嘛！跳蚤市場比組聯盟還厲害！」

登英國O2開唱

結束巴黎演唱會，五月天4日再登上另一指標性場館英國O2 Arena開唱，而周董也將於15日起在香港一連舉辦10場演唱會。

(中國時報)

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