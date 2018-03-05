吳宗憲喊話KID快快回神

吳宗憲在《小明星大跟班》錄影前提及與KID合作常互相幫忙，左為Sandy。

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中國時報
報導林彥君

吳宗憲（憲哥）4日錄中天《小明星大跟班》，他透露，在KID和許維恩傳出情變後，曾傳訊息關心，KID卻已讀不回，「一般可以不回我電話的人不多，不回我就不會再問了，他可能覺得沒有面子，各方面都被我講中。」

對KID和許維恩的戀情，憲哥表示看不懂，認為2人談戀愛很神祕，「關心只是浪費心神而已。」被問到看到兩人出遊去泰國，憲哥開玩笑說：「分手炮吧！」認為2人復合機率各半。

憲哥說雙魚座的KID不溝通，KID在《綜藝玩很大》的休息時間和大家「零互動」，狀態有半年不正常，錄影休息時間會跑到旁邊打電話，後來才知道是情感出了問題，憲哥說：「不知道是不是在修煉愛情？」他認為KID個性變得怪裡怪氣，「怎麼會這樣子呢？不太好，修整一下，希望他趕快回過神來。」

KID傳訊致歉

KID對此回應：「原本只是想讓自己低調處理感情，知道憲哥是出自關心，因為憲哥不希望我的情緒影響工作，反而讓其他人誤解本來的工作態度，所以提醒我要注意。」他表示，他比任何人都在意和憲哥之間的關係，已傳簡訊跟憲哥道歉。

沈玉琳說，他有發現錄影空檔時，KID和大家沒那麼熱絡，他認為KID可能因為開民宿跟火鍋店比較累，近期免疫力又下降，他們日前曾一起在新竹錄《綜藝玩很大》，沒發現異狀，當時僅覺得KID是身體出狀況。

(中國時報)

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