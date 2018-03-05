一見鍾情高圓圓 趙又廷：我見猶憐

趙又廷在《三生三世十里桃花》飾演的夜華霸氣也帥氣。

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中國時報
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趙又廷（右）自曝當初見到高圓圓第一眼就驚為天人。（資料照片）

中天綜合台八點檔繼收視亮眼的金庸經典武俠之作《神鵰俠侶》之後，今（5日）起由楊冪、趙又廷主演的玄幻愛情大戲《三生三世十里桃花》接檔，趙又廷劇中獨愛楊冪一人，戲外與老婆高圓圓幸福恩愛的他，也放話「三生三世都要娶高圓圓」！近日趙又廷接受大陸媒體專訪時，還大方透露當初第一眼看到高圓圓就驚為天人，可用「我見猶憐」來形容，覺得她真的太美了！

趙又廷說，他第一次與高圓圓見面，是拍攝陳凱歌導演的電影《搜索》前，當時高圓圓身穿白衣黑褲，到導演的辦公室試鏡，與他合演情侶，他看到高圓圓第一眼就暗自驚呼：「怎麼會有這麼美的女孩子啊！」趙又廷說高圓圓有非常自然的氣質，讓人想要去保護，而現在他已把高圓圓「我見猶憐」的「病態美」，變成非常樂觀的「健康美」、「老婆美」。

他也在大陸《奇葩大會》節目上不時提到老婆高圓圓，大曬恩愛，日前透露，高圓圓有次來台搭計程車，因為口音關係，被司機誤會是嫁給台商，司機還語帶同情地說：「很辛苦吧！」讓高圓圓聽了哭笑不得。

有次趙又廷在節目上被問「愛老婆什麼」，他還立刻化身霸氣「夜華」，開玩笑嗆：「干你屁事！」逗趣又護妻的帥氣模樣笑翻全場。

夜華情話超肉麻

趙又廷去年因演出《三生三世十里桃花》「夜華」一角人氣暴漲，網友還整理夜華「寵妻金句」，其中「淺淺，似妳這般聽不得情話，以後怎麼辦呢」、「從今天起，妳就是我的妻，我既娶了妳，就不會負妳」、「你是我夜華此生唯一愛過的女人，我願意等你，等你忘記墨淵，真心愛上我」，讓網友大呼：「肉麻到牙都酸了！」

(中國時報)

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