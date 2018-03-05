接演《角頭2》古斌3分鐘逆轉人生

來自香港的古斌逐漸在影劇圈嶄露頭角，十分感謝台灣。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪
古斌飾演反派「壞壞」，大膽釋放心中的惡魔。

古斌在《角頭2：王者再起》裡飾演瘋狂反派「壞壞」，又壞又狠的角色很吸睛，讓所有演員都搶著要演，而他獲得此角色演出機會卻是無心插柳，「那時候在電視台試鏡一個拍60集的八點檔角色，試鏡完剛好遇到《角頭2》電影公司的員工，問我要不要也順道去那邊試看看。」

古斌笑說當時完全沒準備，從電視台走到電影公司僅短短3分鐘路程，進辦公室後7、8位演員一起跟顏正國導演面談，他記得顏在結束後對他說一句話：「香港人來台灣只有兩個原因，一是在那邊混不下去，二是有夢想。」未料以為到手的八點檔沒拍成，卻在30位電影演員裡頭雀屏中選。

臉書粉絲量翻倍

成為演員之前，古斌在香港當模特兒，薪水不錯，平均月拍2天休28天，來台灣演戲前期，工作量不多，6年前他回香港過年，關在家完全沒有出門，「家人都認為我沒錢出門，我妹竟然還到我房間，拿1萬台幣的紅包給我，她走出房門我眼淚就流下來。」放完年假返台打拚，發現媽媽也偷匯了5萬台幣。

今年過年古斌回香港，氣勢不同以往：「來台灣這麼久，終於有第一個回去可大肆宣傳的作品，整個年假都在跟親友預告《角頭2》。」據知電影也在談4月在香港上映。

古斌原本經營6年的臉書粉絲團，累積1萬多粉絲，電影上映兩周，粉絲量就翻倍，甚至有粉絲替他剪輯「壞壞10大金句」的短片，裡面台詞：「沒蝦啊！」也成為大家看到他脫口的第一句話。

(中國時報)

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