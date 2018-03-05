2018年03月05日 04:11 中國時報 林淑娟 專訪

張睿家（中）和女友黃安若（右）交往3年，但還沒準備結婚。（資料照片）

張睿家用LINE群組來聯繫家人感情。（蘇蔓攝）

張睿家今年入行將滿15年，過去外界看他總似隔層神祕面紗，有距離感，不過他近期形象變得親和、柔軟。他受訪時坦言是宗教信仰帶給自己的轉變，自從成為基督徒、有了信仰，他的心靈找到依靠，尤其定期跟教友到各大醫院陪伴重症患者、為他們禱告，「我的心也打開了，愈來愈懂得感同身受，現在才明白，原來自己可以做這麼多、我的愛可以溫暖很多人！」

張睿家本來是無神論者，這幾年他從經紀人及好友身上看到宗教信仰帶給一個人的生命轉變，也逐漸受到影響。在接觸重症病童、癌末病人的過程中，他看到需要被幫助的人，以及他們的絕望，開始覺得自己煩惱的事根本很渺小，「以前我就是個小男孩，思考很直線，很自我，也習慣獨來獨往，總覺得自己還年輕、時間還很多。但過了30歲後，感受到的責任愈來愈大，開始覺得時間不夠用，希望自己更像個成熟的男人。」

他國中畢業就離家、一路靠自己打工賺學費，17歲出道當藝人，尤其在為演藝事業拚搏前進時，最容易忽略的就是家人。他曾一年接3部電視劇，忙了一整年，有次陪爸爸參加親戚婚宴，無意中聽到爸爸跟親友說「一年見不到兒子3次面」，他頓時尷尬又心酸，從此開始主動關心家人，甚至還開了全家人的LINE群組聯繫感情，重要節日他一定陪家人吃飯，與父母、弟妹的關係慢慢回溫、一家人的感情愈來愈好。

新劇春天開播

他與女友黃安若交往3年，坦言因為有共同信仰，在工作上也能互能扶持。是否已有結婚生子計劃？他說，還沒討論過結婚的事。

由他和隋棠、鍾欣潼、賀軍翔主演的網劇《動物系戀人啊》近日也正式曝光首支概念預告。張睿家飾演的秦浩，是主動「捕獵」的狼形象，與隋棠飾演的芬妮，防禦性很強的豹子形象互為攻守，「阿嬌」鍾欣潼則是渴望浪漫愛情的「小松鼠」楚之河，賀軍翔飾演的王大樹，就像穩重忠厚的長頸鹿；這也是他繼2005年《惡男宅急電》之後再度與賀軍翔合作。《動物系戀人啊》是搜狐視頻2018年的重點網劇，預計春天開播。

(中國時報)