辻一弘巧手歐德曼變邱吉爾

2018年03月05日 04:11 中國時報 潘鈺楨 （洛杉磯連線） 報導（洛杉磯連線）

蓋瑞歐德曼經過特殊化妝，在電影像極邱吉爾。

蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）憑電影《最黑暗的時刻》入圍奧斯卡男主角，幫他「變臉」成英國前首相邱吉爾的是知名日本特效化妝師一弘（Kazuhiro Tsuji）。一弘三度問鼎奧斯卡，已靠此片先拿下英國影藝學院電影獎和美國化妝髮型師協會獎，成為首位奪下該獎項的亞洲人是毫無懸念。對於有沒有信心拿獎，他謙虛笑說：「我不知道，這個問題要直到頒獎才會有答案。」

他說光是獲奧斯卡提名就是一個漫長的過程，「從一開始的送件，還要向評委講解作品，最後再從70部中選出3部。」他2012年就從電影界退休，轉職從事藝術雕塑工作，這次願意重出江湖其實掙扎許久，「當歐德曼來找我時，我告訴對方給我一星期考慮。我已經退休了，這是對自己的一個承諾。」他過去大多參與科幻或喜劇片，幾乎沒有在劇情片做過特殊化妝，「我也很想拍劇情片，這是一生一次的機會。」

頒獎典禮今播出

他認為把歐德曼變成邱吉爾，最大的挑戰在於「歐德曼完全不像邱吉爾」。他說：「必須從身形、髮型、臉型，結合所有資料。」電影開拍前他先行花了4個月做準備，在片場天天都要幫歐德曼上妝3小時，「好在他配合度超高，很有耐心可以坐著不動。」

第90屆奧斯卡今天登場，HBO、HBO HD頻道今早7點30分起直播星光大道及頒獎典禮，HBO和HBO HD分別於今晚7點與8點重播。

(中國時報)