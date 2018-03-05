辻一弘巧手歐德曼變邱吉爾

辻一弘（左）日花3小時替蓋瑞歐德曼上妝。

友善列印
中國時報
報導（洛杉磯連線）
蓋瑞歐德曼經過特殊化妝，在電影像極邱吉爾。

蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）憑電影《最黑暗的時刻》入圍奧斯卡男主角，幫他「變臉」成英國前首相邱吉爾的是知名日本特效化妝師一弘（Kazuhiro Tsuji）。一弘三度問鼎奧斯卡，已靠此片先拿下英國影藝學院電影獎和美國化妝髮型師協會獎，成為首位奪下該獎項的亞洲人是毫無懸念。對於有沒有信心拿獎，他謙虛笑說：「我不知道，這個問題要直到頒獎才會有答案。」

他說光是獲奧斯卡提名就是一個漫長的過程，「從一開始的送件，還要向評委講解作品，最後再從70部中選出3部。」他2012年就從電影界退休，轉職從事藝術雕塑工作，這次願意重出江湖其實掙扎許久，「當歐德曼來找我時，我告訴對方給我一星期考慮。我已經退休了，這是對自己的一個承諾。」他過去大多參與科幻或喜劇片，幾乎沒有在劇情片做過特殊化妝，「我也很想拍劇情片，這是一生一次的機會。」

頒獎典禮今播出

他認為把歐德曼變成邱吉爾，最大的挑戰在於「歐德曼完全不像邱吉爾」。他說：「必須從身形、髮型、臉型，結合所有資料。」電影開拍前他先行花了4個月做準備，在片場天天都要幫歐德曼上妝3小時，「好在他配合度超高，很有耐心可以坐著不動。」

第90屆奧斯卡今天登場，HBO、HBO HD頻道今早7點30分起直播星光大道及頒獎典禮，HBO和HBO HD分別於今晚7點與8點重播。

(中國時報)

張睿家酷哥變暖男 宇多田光為《鎌倉》獻聲助陣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。