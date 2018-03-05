鄭人碩 兄弟變紳士

《角頭2 》鄭人碩可塑性高，穿什麼像什麼，穿POLO RALPH LAUREN藍色西裝變成紳士，外套1萬2680元、藍色條紋襯衫4680元、藍色緹花領帶5480元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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POLO RALPH LAUREN藍白Polo衫，5880元。（POLO RALPH LAUREN提供）
鄭人碩有如變色龍，一下又變成美式雅痞，POLO RALPH LAUREN桃紅色針織衫價格店洽、藍色條紋襯衫4680元、藍色緹花領帶5480元、牛仔褲4580元。（JOJ PHOTO攝）
POLO RALPH LAUREN卡其色雙扣長袖西裝，1萬2680元。（POLO RALPH LAUREN提供）

《角頭2 》票房告捷、票房破億，深耕電影作品的鄭人碩，因角色「阿慶」人氣再度爆棚，成了破億男星，並宣稱票房破1.5億就要「露屁屁」；戲中他忠誠擁護大哥王識賢，為兄弟出生入死，義氣與霸氣於一身，但為美式優雅品牌POLO RALPH LAUREN拍照卻化身紳士，大展個人的可塑性。

演戲事必躬親

拍POLO RALPH LAUREN時，鄭人碩僅更換一身服飾，便能散發截然不同的味道；一開始外搭桃紅色針織衫，呈現活發的雅痞感，但一換上藍色西裝外套後，優雅的高尚紳士風浮之而出，成功駕馭兩種氣質，而且大大有別阿慶的江湖味，他也笑說：「一換西裝，特別有要去頒獎的慎重感。」

為何戲裡戲外角色能變化這麼快呢？鄭人碩傳授祕訣，原來他演戲「事必躬親」，要演好一個角色，一定盡可能先找對象模仿。之前演出舞女，便在家穿了1個月的高跟鞋走路，這回 《角頭2 》演出黑道，就與真實兄弟打交道，還學吃檳榔吃到嘴破，不怕超出能耐。

私下像康樂股長

他說自己在戲中像班長，私下卻像「康樂股長」，不但負責號召演員的凝聚力，本身也有「句點王」的冷場力，就連最近與同戲演員拍時尚時，都會不自覺唱起歌來，周遭卻沒人回應，還被飾演「潘帥」的唐振剛笑：「他平常就是這樣！」

(中國時報)

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