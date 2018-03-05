百貨排隊美食 1元商品最殺

微風台北車站Color C’ode凱莉小姐法式午夜藍莓塔，170元。（微風提供）

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中國時報
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微風台北車站Color C’ode凱莉小姐黑絲綢蛋糕捲，380元。（微風提供）
微風台北車站阿聰師芋頭酥，每個原價40元，16日限時特價1元，限量50份。（微風提供）
板橋大遠百日本展初登場，浪花永吉堂三色團子60元（左下起順時針）、糯米糰80元、草餅3個150元、烤麻糬6個150元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百日本展初登場，仁之藏拉麵牛肉豚骨拉麵，以正宗札幌拉麵搭配牛肉壽喜燒，250元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百日本展獨家初登場，たん熊薄皮大福、青豆大福，皆78元。（板橋大遠百提供）

百貨排隊美食集客有方，快閃的美食展最具爆發力，新櫃登場限時限量1元商品話題力度強。板橋大遠百12日前有「賞味和風日本百選物產展」，百個攤位強打獨家和初登場美食，上月27日開跑，搶搭228、元宵節、周末假期，來客較平日增15％。

日式大福和糰子因元宵吃湯圓最應景，獨家引進的米其林一星的傳統京料理「たん熊」薄皮大福、青豆大福，與初登場的排隊美食「浪花永吉堂」的三色團子、櫻花紅豆糯米糰等都受歡迎；正宗北海道札幌仁之藏拉麵也是初登場人氣美食。

阿聰師芋頭酥折扣攬客

微風台北車站3、4月分波引進4家人氣糕點、餐飲，網路百大人氣賣家「Color C’ode凱莉小姐」1日開幕，選用媲美五星級飯店的法國isigny奶油、日本OMU鮮奶油，開幕首4日明星商品黑絲綢蛋糕捲、法式午夜藍莓塔和隱藏版新品巧克力達克瓦茲，推出買三送一或限時加購價1元等優惠超吸客。

台灣芋頭酥的創始人「阿聰師的糕餅主意」16日開張，在受歡迎的奶油酥餅、國宴點心芋頭酥、曾獲「幸福點心大獎」的小芋仔外，16至18日全館95折，原價40至60元芋頭酥、小芋仔、芋頭冰也輪番推限時1元限量搶購。

4月16日殿堂級排隊可頌「八月堂」開西區首店，4月20日香港「池記」雲吞麵繼香港、桃園機場外，開台灣百貨首店、台港第9家分店。

(中國時報)

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