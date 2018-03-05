試車報告－樂趣vs.實用 你愛哪種車

2018年03月05日 04:11 中國時報 陳大任 報導

1. PEUGEOT 301方向盤設計簡約，但下方兩側各有一支功能撥桿，左桿可設定定速，右桿為調整音響。（陳大任攝）

2. PEUGEOT 301 Active中控台為8吋全彩觸控螢幕，附HD數位電視、中文GPS衛星導航、倒車顯影系統。（陳大任攝）

3. 空調為3圓設計，左方是冷、熱及循環選項，右側為風量與風向，中間為液晶顯示螢幕。（陳大任攝）

4. 排檔座前方為置杯架，兩旁是電動窗的開關，運動及雪地模式功能按鍵在排檔桿左側。（陳大任攝）

每次試車時間雖然短暫，但都像是經歷了一小段車主生活，最近試駕到兩款截然不同定位的車，Mercedes-AMG A 45 Yellow Night Edition有著鮮明個性，坐上AMG賽車椅、握著AMG方向盤，享受車隨意走的樂趣，我覺得年輕了20歲；換上PEUGEOT 301 Active，外觀有著法式設計美感，車艙舒適、行李廂寬敞，是日常代步、假日出遊都能帶給自己和家人愉悅的實用好選擇。

進口車購買門檻愈來愈低，PEUGEOT總代理寶嘉聯合引進家庭房車301 Access版，即以不到70萬元價格切入市場，頂規Active版多加10萬元，但可一次擁有各式豪華配備，這對於喜愛PEUGEOT的獅迷來說，是個很實際的選擇。

引進海外主攻車款

PEUGEOT 301配置1.6L引擎，具備115hp／150Nm最大動力輸出，搭配6速手自排變速箱，可提供節能、跑車、雪地及手排等4種模式，廠方的高速油耗數據可達18.87km／L，實際試開的動態表現，不管是起步、再加速，以及變速箱的換檔反應都有不錯的表現。

PEUGEOT 301車系在該品牌中屬於開拓海外市場的主攻車款，底盤調校較能應付舖裝較差的路面，也就是Q中帶硬，能吸收許多碎震，在彎道上也能提供一定的支撐性，原廠將電子式速度感應方向盤列為標配，在高速行駛或彎道、迴轉時，可提供精準操控感，開起來是順暢、舒適的。

部分開關特殊設計

PEUGEOT 301軸距優於部分國產房車，後座較為寬敞，而行李廂容量高達640L，內部空間設計相當平整，方便放置行李，即使大件物品也不用擔心。

比較特別的是法式的設計風格，車窗的開關不是在門上，而是安排在中控台下方，後座的開關則放在前座中央扶手的後方，如果是第一次坐上301，可能會找不到開關。對於駕駛而言，一般放在方向盤上的定速、娛樂控制鍵，改為下方的專用撥桿，也是較為特殊的設計。

(中國時報)