Mercedes-AMG A 45 Yellow Night Edition

Mercedes-AMG A 45 Yellow Night Edition外觀包含車色限訂191亮黑／696黑、灰色車身貼飾、19吋AMG多輻式黑色輪圈含黃色圈緣、黃色車身飾條、黑色AMG雙柵式水箱護罩、AMG夜色套件、AMG空力套件，售價303.6萬元。（陳大任攝）

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中國時報
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1. 方向盤為AMG專屬三輻式多功能平底方向盤，附黃色12點鐘方向標記、黃色對比縫線、AMG EDITION字樣。（陳大任攝）
2. 中控台各項功能舖陳較為傳統，並且是把按鍵功能單一化，一按即可直接啟動。（陳大任攝）
3. 以皮革包覆的AMG排檔桿頂部有著AMG專屬壓花，後方為駕駛模式選擇鈕，可以直接旋轉切換。（陳大任攝）
4. Mercedes-AMG A 45 Yellow Night Edition前座為AMG高性能賽車椅，除了4向腰靠調整，還具備腿部支撐調整。（陳大任攝）

Mercedes-Benz A Class在國內提供A 180、A 180運動版、A 250 Sport及Mercedes-AMG A 45 4MATIC等4個車款級距，售價自153萬元起至272萬元，雖然上下價格落差將近一倍，但從另個角度來看，A 45 4MATIC卻是最容易入手的AMG跑車。

Mercedes-AMG A 45 Yellow Night Edition更為特別，尤其許多配飾可選配到非常細，例如車貼、飾板、車縫線、腳踏墊、門檻踏板，包括冷氣出風口飾環也可以選色，連工帶料加總之後的車價提高到303.6萬元，正凸顯出AMG高度客制化特色。

為了讓每個車主坐進駕駛艙都能盡情享受極佳的駕馭樂趣，駕駛座的AMG賽車椅除了具備一般的椅面高低、椅背角度調整外，連帶椅面兩側的大腿支撐、腰部的左右支撐都可以分別調整，讓駕駛者可以調整到最佳的駕駛姿態。

試駕當天，我選擇前往桃園蘆竹坑口社區取景，一方面可途經高速公路與鄉間小路，體驗不同道路的駕馭感受，二來這裡因為當地居民在自宅外繪製各種主題，從早年拉牛犁田的農村景像，到電影侏儸紀公園的暴龍出沒，已成為知名的遊賞地點，也算是另一種試車工作的樂趣。

(中國時報)

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