2018年03月05日 04:10 中國時報 鍾喬

母親在安養院，也已有好些年了！很多時候，都只是在經常固定的探望中，觸及了栩栩如生的過往身影：像是夏日寂寥的午後，坐在舊家父親留下的藤椅上，相互有一句沒一句的搭著日常閒話；那時，陽光恰從家前的巷弄，遞來又一個不知何言說其孤寂感的日子！

我與母親，經常處在既親近卻又有些刻意疏離的狀態中。這應該和很多家庭中排行老么的兒子，有著相類似的處境吧！既是最被愛護的，也是最後關鍵的期待。這在我童年及長的歲月中，是很真實的感受。我想，家庭的貧困自然是最主要的緣由。因為貧困而父母想著讓兒女來好好關照，這樣的事，到頭來事與願違，好似也司空見慣，我出生的這個家，更不例外。兄長兩位皆不善務實的經濟人生，別說關照父母，照顧自身都欠缺基本能力與自信。這便也自然而然落到我人生的預算中了！

很記得，驅車前往安養院的很多個日子裡，夏日暖暖的陽光，穿越街道兩側的小葉欖仁，將婆娑的樹影，隨風移動著，映在光滑得有些枯燥的車窗上。似乎，這一整個日午，便即將在靜謐中，再一次逐漸消失得無聲無息了！車行走著，穿過偌大的棒球場後，便準備要在路旁停歇下來。下了車，走過門廊上的幾座栽種著矮籬的盆栽，便去按門鈴，等待自動門開了後，攀上樓梯去看望臥床的母親。「阿嬤都好啦！就是不愛說話…不會是在生氣吧！」端著一皿鐵鋁盤的醫護，邊細心呵護著皿盤上的藥罐，邊用很是用心學來的普通話，這麼說著。她是阮妹，從越北胡志明市來當看護，都有幾些年了。「回家鄉了嗎！」我問。「一年一次或兩次，但過年的時候…特別不能會去。」她邊幫隔壁床上一位看起來就那麼五、六十歲的植物人女士餵藥，邊帶著些許不知埋怨為何的口吻說著。「因為，過年的時候，這裡特別忙…」。

「現在還夏天，過年還久嘛！」我笑著說。

「也是啦！」她有些尷尬地學著街坊、電視裡的時髦話語。竟自微笑起來，撐鬆了乾瘦的面頰。

時間約莫午後兩點半左右，阮妹和她幾個都是從越南來的姊妹淘，開始忙碌起來。這是午睡過後，老人與病友到樓下聚會閒聊的交流時間。電梯開關了，送幾座輪椅進出；再開關了，又幾座輪椅進出。等到全都聚集到一樓大廳時，已經過了少說40分鐘了。老婦人七嘴八舌地說著重複或模糊的話，臉上盡是釋放開來的興奮；但，沉默的通常是老邁的男人，坐著輪椅發呆或想著什麼難以用眼神辨識情緒的往事。母親在老人伴們中間，非止不語也無意與旁人過眼神，顯得落寞而孤僻，這也恰是她看似隨和其實內心挑剔的性格吧！就這樣，我還是依慣有的動作，推著那台買給母親的輪椅，朝後院去和沉默的她曬午陽。那後院，種了幾些灌木叢，也有一棵高高的小葉欖仁，風吹了一陣子，便有落葉像輕飄的螺旋般灑落無聲的地面。母親老了，坐在輪椅上，我給她餵食攪碎成濃粥的甜麥片。她緩慢地吃著，日午就這樣拉長著樹幹瘦瘦的影子。隔不到幾些時候，她累得垂下了頸脖，又該推送到電梯上樓去休息了！

那個日午，不知怎地，我特別憶起她曾經留在家庭相簿裡的一張老照片。舊時的照片，通常從相館取回時，會加添印有蕾絲邊的白框，看起來，特別有一種細膩的韻味。母親站在距台中火車站前不遠的老家門口，豐腴的身材配合著她前腳擱著後腳的站姿，顯得風姿綽約而亮麗，特別是她自然風發的笑容，好像把時間的過往都編成了當下的未來記憶！我記得，很多回在書房的桌燈下，我好似都情不自禁的戀上了那張小小的、黑白舊照中的母親了！那時，母親約莫算來三十七歲左右，正處於年華似水，美麗稍縱即逝的少婦時光中。我喜歡母親那樣的風華，特別是一個客家女子，在社會貧困、政經荒蕪的1940年代末期，隨著父親從不算遠的苗栗三義（舊時稱三叉河）家鄉，搬遷到台中市來，做著父親從日本學藝歸來的藤椅編織生意。她心中懷藏著多少客家女子，對家庭小小事業的溫慰，都一併寫在靦腆地端出的笑容上！

然而，笑容在鏡頭前留下的，有更多時候，僅僅也是攝影大師布列松所說的：「決定性的瞬間」。超出這瞬間的，即是人生的現實。在拍過那張令人懷念的照片幾年後，我現在回想，父親的藤椅生意便面臨了市井開始販售沙發的挑戰。這讓家中的小市民行業，一夕之間受到關門歇業的打擊。店家關了，父親一度想回三義老家拾起雕刻工藝品的行業。但這樣相關家計大事的決定，在客家生活中，表面上，男人白天在茶桌前頭頭是道，隔了一夜，在枕頭邊聽足了女人的「主意」後，通常便不再吭聲了。這在我父母親身上，也是很八九不離十的靈驗。

這以後，父親開始去他藤椅徒弟──也是我同父異母的兄長──開的工廠當藤椅師傅。但，一如預料，經常遇上工作不穩定的逆流，這逼得他只好留在家裡，繼續讀他翻得內頁都脫落幾些的《三國演義》，或者抄抄寫寫錯字叢出的家譜。至於家計呢？按客家女人勤儉中須學會能幹的傳承，仍是由母親一肩扛起！「放學後，騎自行車到張媽媽隔壁的洗衣店，幫我把燙好的衣服拿轉來…」一天，臨上學前，又聽到母親，夾雜著半客語、半閩南話，且在忙中帶著些許不耐地，交代我放學後的「功課」──取貨回家。而這「貨」，當真可以用物真價實的「貨」來形容。它是什麼呢？昔時稱作「估衣」的這「貨」，跟隨著經濟幅度的快速推進，我想已經是個不被理解的名詞。但，換個現在通行或流行的話語，勉強用「回收衣物」來比喻，大概就容易明白了！

1970年代初期，穿著台中一中制服，和人家風行搞美式現代詩寫作，聽美式〈學生知音〉流行音樂的我，其實，正經歷著美國在越南侵略戰爭敗北後，力圖透過強化沖繩美軍基地，強行帝國在亞洲的軍事與政經佈置。那時，透過紅十字會，將美國境內或者越戰戰場存留的二手衣，成批以重力擠壓成巨型的「估衣豆干」，從太平洋彼岸的碼頭裝上輪船，運送至反共愛國宣傳中的「寶島台灣」。按理說來，既是紅十字會的美援物資，應是救濟品。但，也不知如何周旋來周旋去，竟成了母親辛苦勞動的一項家庭生意。客家女人就是這樣刻苦耐勞，母親經常趁著天未亮，就得從台中搭車到基隆港的貨櫃屋，和同行做相同生意的女伴們，在堆積如山的、滿是煙塵的「估衣」間，找尋經過整理後，可以推銷給來家裡或在市場攤子上看得上的顧客。那時，與她同行的一位，是張媽媽。他是外省太太，49年隨底層軍伍陸軍的老公來台，北方人，是哪一省，倒記不得了。很巧的，她兒子也是我中一中的同班同學。就這樣，我們一個客家家庭，另一個外省家庭，在福佬人佔多數的當時環境中，卻有了分外親切的情誼。張媽媽為維繫老公退出軍伍後，顯得困頓的經濟生活，也加入紅十字「估衣」家庭販售團的行列。擅於經營小本生意的張媽一家人，在當時台中柳川岸旁櫛比鱗次的低矮木造違建間，開了一家估衣店。夏日這矮房因擁擠而酷熱無比，冬天則凍人筋骨。「這件美軍卡其外套…很帥的，你拿去穿吧！」一回，張媽媽當著我同學的面，遞了一件厚重的軍衣給我。「看！看！這胸口上還有燒焦的洞，應該是子彈穿越過，留下的跡痕吧！」看著我穿上那軍衣，她兒子的這我同學，還捉狹的用雙手比出越戰電影裡，越共開槍而美軍中彈的模樣。雖說兒戲，卻有幾分駭人。畢竟，穿在我身上的，應該是一位越戰美軍的「遺產」。「吃水餃囉！」張媽媽帶著她北方女性的豪邁語氣，在我們家小小的廚房中吆喝著。那種外省軍人太太的身姿與腔調，在我的青少年記憶中，留下無論如何都很是深刻的印象。沒記錯，我是在更早幾些年，母親初識張太太時（那時，她們少婦倆一起去清泉崗的美軍家庭幫傭） ，頭一回嚐到稱作「水餃」的北方麵食。

「一年才吃一次歐！」母親的叮嚀，我也永遠記得，「張媽媽說：她們在大陸老家，過年才有水餃吃…」。雖時過已四十來年，母親在餐桌上微笑著低語時，熱騰騰的水餃，恰以麵食蒸騰著的香味，瀰漫在一家人之間…。我還一直都記得！

那一日，豪雨傾盆。小葉欖仁垂在一片雨水的滄茫中。安養院二樓的房間裡，有些潮濕，窗外的雨水斜斜的打在沾著些許汙泥的玻璃面上。母親躺在稍稍高墊起的枕頭上，她睜開眼，一同去探望的小姨媽用熟悉的客語喚她：「還識得嗎？還識得嗎！」她的眼睛亮了，她的笑容撐開了深深烙在兩頰的皺紋。良久，她好似想說什麼！然而，她竟而無法或厭於言語了；又有一日，冬寒濕冷，空氣中的霧霾瀰漫整座城市，街道兩側的小葉欖仁消失在人為空汙的迷霧中。母親躺在相同的那件從舊家帶去的花格子棉被底下，身子因久未活動筋骨，變得縮小而曲捲。「媽…媽…」妻子輕呼著半睡半醒的她。良久…她勉強睜開皺痕深重的眼皮，空茫的眼神望著我們，像是一種混沌的眼神漫散出來的視線。而後，便閉上顯得疲累的雙眼…又睡去了！

「混沌」固然述說的是莊子的境界；但，指涉的也是「物化」的身體。母親的身體就在這物化的混沌中吧！我事後，總這樣想。

客家人不用「回首」去形容憶往。而用「轉身」這個字眼。我感覺特別傳神。因為「轉身」用的是全身的氣力面對一個人、一個家族、一個族群的過往；也因為，客家緣自於農務耕作的身體，從落了腳的田地上，唯有「轉身」才能望見身後的全景，才得以用身體捧著遺失的記憶，交給尚未經遺忘的未來。

(中國時報)