2018年03月05日 04:10 中國時報 鄭順聰

「修遠，大學生活很爽吧！」Phil伸出蜘蛛般的左手，兩個轉折，搭上修遠的肩膀。

「是真的不錯，考試不再那麼多，但要學習寫報告，真的很苦惱。」修遠撮了撮鬢角，成功嶺結訓後長了半年，終於有個頭髮的樣子。

「交女朋友了沒？」Phil好奇。

「哪有那麼快的！」修遠苦笑。

「是啊！是啊！最好不要那麼早交！就算要交，也不要交同鄉的，否則就會像我一樣慘，年少不懂事，隨便交了個女友，從此萬劫不復，給我家那隻母老虎欺負到現在。噫……啊……喔……我們小聲一點，這個社會真是越來越亂了，上次選舉雖然失敗，但還是有希望的，真相一定會大明的，我發現跟我志同道合的人越來越多。」Phil小心翼翼的說。

「Phil，現在國家好亂啊！街頭天天有抗爭，還有很多社會問題，群眾又拜金，為了賺錢不擇手段……但再怎麼亂，都沒有男女感情那麼混亂。」修遠說。

「噫……啊……喔……你這樣一說，召喚起我過往的記憶，那時我讀大學，男女大解放，男孩子像個豬哥一樣，到處去追女友，所以修遠你……」好奇心與回憶讓Phil越講越大聲。

「Phil你不要亂講啦！我沒有啦！大學生的愛情是很亂沒錯，而且隨著時代變化，不只是男追女，現在女的比男的還主動，女追男，我們都叫倒貼。」修遠說。

「是啦！是啦！我一交定終身就交了個女友晉升為老婆更升級為女霸王，但我的同學都換來換去的，沒有一個善終的。」Phil的眼中充滿回憶。

「這樣的嗎？是否就像數學的排列組合換來換去？」修遠說。

「是的，沒錯，大學時期的人類就是玩排列組合的愛情遊戲。甲愛上乙，乙卻喜歡丙，丙不愛乙，卻跟丁在一起，沒想到丁移情別戀換檔跟甲在一起，甲又回頭去愛乙，乙仍愛著丙，這樣甲乙丙丁戊己庚辛天干地支的，一畢業，全部散光光，沒有一對持續的，也就是都不是他們的老公老婆啦！往事如煙，一吹就散，但新愁舊恨畢業後仍延續，舉辦同學會很難全部到齊，因為有前女友前男友前前女友的，很尷尬啦！」Phil說。（待續）

(中國時報)