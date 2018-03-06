台電拚4月1日併聯發電 核二重啟 審查過關

2018年03月06日 01:09 中國時報 廖德修 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

停機逾600天的核二廠2號機，台電於2月5日申請重新啟動運轉，行政院原能會經1個月審查後昨公布結果，認為已符合再啟動運轉的要求。在原能會審查通過後，台電董事長楊偉甫說，有鑑於今年供電吃緊，希望在4月1日或更早，能讓核二2號機恢復併聯發電，以因應地方限燒生煤、空汙排放、機組歲修等問題，讓用電獲得更多調度彈性。

燃料棒 預估可再用13個月

台電發言人徐造華指出，核二廠2號機裝置容量約98.5萬瓩，未來在取得原能會啟動文件後，將利用5天進行併聯測試，其後還需要4天才能達到滿載發電。

確認核安 11專家開3次會

核二廠2號機除役時間為112年3月14日，徐造華指出，原本燃料棒使用期限約15至18個月，由於之前停機時間較長，預期燃料棒平均可再用13個月，雖然目前貯存用過燃料棒的燃料池已滿，未來若順利啟用併聯，將利用這13個月檢討因應措施，如之前討論過在池中架設隔柵等方式，並將方案提至經濟部與原能會同意後著手辦理。

核二2號機是在前年5月16日大修後併聯發電立刻跳機，接著便停機至今，台電依《核子反應器設施管制法》等2項法規提出再啟動申請。原能會副主委兼發言人邱賜聰表示，核二2號機長期未運轉，因此花了1個月時間從核能安全、輻射安全、廢棄物營運管理3個面向嚴格審查，最後得到合格的結論。

供電吃緊 學者籲重啟核一

核管處副處長李綺思也說，以往審查大都為1周，這次特別慎重，不僅時間拉長到1個月，核安管制更聘請各領域11位專家學者協助審查，並且到現場視察。期間共召開3次審查會議，確認所有程序、設備均已就緒。

邱賜聰強調，審查報告已放在原能會官網供民眾查閱，外界疑慮皆已回覆。接下來就等立院教委會安排專案報告，屆時立委若有其他看法，原能會會參考改進。

清大工程與系統科學系教授葉宗洸詢問參與審查的學者專家後認為，花1個月完成審查並不算倉促，且停機期間台電均保持維修，原能會也定期派人監控，這次是再度歲修後重啟，安全不致有問題。若不趕快併聯發電，夏季勢必又要跳電，他主張讓核一廠1、2號機也重新啟動。

中華經濟研究院助理研究員陳中舜也說，從供電狀況來看，冬天都會出問題，夏天怎麼辦？何況還有空汙問題。核二2號機重啟是好事，缺電、空汙夢魘應可暫獲紓解。

(中國時報)