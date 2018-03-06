周四開市 每公斤菜價不低於18元

2018年03月06日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

台北果菜批發市場年後3連休導致蔬菜到貨爆大量，價格更從每公斤28元重跌至21元，由於北農昨起再度3連休，農委會如臨大敵，召開記者會籲農民分散出貨至其他市場，並掛保證周四開市時每公斤菜價絕不會跌破18元，甚至劍指北市府，要求未來不得再連休3天。

批發市場 不得再連休3天

農委會副主委陳吉仲表示，北農果菜批發市場平時交易量約1600公噸至1800公噸，2月24日至26日因年後休市3天，27日開市蔬菜爆量，到貨量近3000公噸，價格因量大下挫，重創農民權益。對於北農昨起又因元宵節後連休3天，農委會原盼北市府能調整日程，但時間太趕，農民送貨已有安排，北市府調整不及。

陳吉仲表示，每日採收的蔬果約有4成到北農拍賣，其餘6成則走其他通路，包括西螺果菜市場、台中果菜批發市場及其他量販店、超市等，即使北農連休3天，其他通路仍照常營運。上周農委會已發出7000多封簡訊給農民及各大農民團體，請他們分散通路，或透過冷藏保存分批出貨，避免周四開市到貨爆量。

陳吉仲指出，周四北農開市時，農委會立下目標，要將到貨量壓到2500公噸至2700公噸，菜價則要維持在近5年春節後的平均價，也就是每公斤18元到20元，維持農民一定程度收益。

菜價問題 吳音寧Line處理

陳吉仲表示，過去僅前年元宵節後北農曾連休3天，此次在兩周內2度3連休是第一次，依《農產品批發市場管理辦法》規定，市場休市由地方政府決定，北市府原打算今年中秋節又讓北農3連休，但農委會已行文給各地方政府，強烈要求果菜批發市場不得再連休3天。

陳吉仲指出，當初北市府決定北農3連休時，農委會只被動收到決議文件的副本，等周四過後，此次連休問題告一段落，他願把此案整體法規制度，甚至曾經開會討論的詳情對外完整說明。

另一方面，外界質疑北農總經理吳音寧神隱，未出面處理爭議，北農昨也僅派主任祕書路全利出席，依然未見吳音寧。對此，陳吉仲回應，吳音寧在事件過程中屢屢和他密切討論，「每天都和她傳Line至少5次」，大力替吳音寧護航。

(中國時報)