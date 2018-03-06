求穩定 陸GDP目標年增6.5％

2018年03月06日 01:09 中國時報 羅印冲 、 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸第13屆全國人大第一次會議昨在北京人民大會堂舉行，大陸國務院總理李克強發表政府工作報告，備受關注的除了2018年經濟成長目標訂為年增6.5％左右，還有今年軍費增加8.1％，預算達1.1兆人民幣，約新台幣5.2兆，這也是大陸軍費連續2年破兆人民幣。

民生禮包有誠意

李克強在報告中提出多項今年目標和重點工作。目標包括：國內生產毛額（GDP）年增6.5％左右。消費者物價指數（CPI）年增3％左右。城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5％以內，城鎮登記失業率4.5％以內。調低財政赤字率至2.6％，比2017年預算低0.4個百分點。財政支出加大至人民幣21兆元。

民眾最有感的降稅費部分，李克強提出，今年要穩妥推進房地產稅立法，合理調整社會最低工資標準，提高個人所得稅起徵點。一般工商業電價平均降低10％；移動網路流量資費年內至少降低30％，取消流量漫遊費。據了解，大陸藉由降低高耗能產業、提升用電效率、將西部生產的豐沛電力送至東部沿海缺電省份，藉此調降1成電價，以促進工商業發展。

軍費5.2兆創新高

經濟民生外，最受關注就是軍費增幅。報告指出，2018年軍費將增加8.1％，投入1.11兆人民幣，約新台幣5.2兆。大陸2017年國防預算增加7％，總軍費為1.04兆人民幣，是首度突破兆元人幣，今年已連續2年破兆元大關，創下新高。

李克強在報告中說，面對國家安全環境的深刻變化，要堅定不移走中國特色強軍之路，全面推進練兵備戰工作；繼續推進國防和軍隊改革，建設強大穩固的現代邊海空防。

2018年重點工作，首先是三大攻堅戰：一，推動重大風險防範化解取得明顯進展─打擊非法集資、金融詐騙。二，加大精準脫貧力度─再減少農村貧困人口1000萬以上。三，推進汙染防治取得更大成效─二氧化硫、氮氧化物排放量降3％，重點地區細懸浮微粒（PM2.5）濃度續降。

(中國時報)