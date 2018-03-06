和平統一 同等待遇 對台軟硬兼施

大陸全國人大會議5日開幕，大陸國家主席習近平（前右）、國務院總理李克強（前左）在代表的掌聲下進場。（美聯社）

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中國時報
／北京報導
全國人大代表、且入選會議主席團的中共前政治局常委王岐山（中），坐在現任政治局常委趙樂際（左）的左側，成為中外媒體拍攝的焦點，且王、趙二人還是前後任中紀委書記，右為中央政治局委員、國務院副總理馬凱。（美聯社）
大陸第13屆全國人民代表大會第一次會議5日開幕，記者一拿到政府工作報告，立刻以手機拍照後傳回編輯台，搶發新聞。（法新社）
3/6兩會議程

大陸國務院總理李克強昨談及對台工作，除重申「一個中國」原則，絕不容忍台獨分裂行徑，也強調要在「九二共識」基礎上「推進和平統一的進程」，並逐步提供台胞「同等待遇」。報告凸顯「和統」及「同等待遇」，將是今年大陸對台工作2大方針。

大陸13屆全國人大1次會議昨日上午登場。李克強在報告強調，要繼續貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展，「推進祖國和平統一進程。」堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍任何「台獨」分裂圖謀和行徑。

李克強還指出，擴大兩岸經濟文化交流合作，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。兩岸同根，骨肉相親。「兩岸同胞順應歷史大勢、共擔民族大義，必將共創中華民族偉大復興的美好未來」。

對比2017年報告，在台獨表述上，去年報告強調堅決反對和遏制台獨，並將習近平的「六個任何」簡化表述；今年報告則表述為「絕不容忍任何台獨分裂圖謀和行徑」。其次，今年報告也新增「同等待遇」、「順應歷史大勢」等文字。

此外，大陸國台辦主任張志軍昨日在會後「部長通道」受訪表示，統一是中華民族的根本利益所在，以和平方式實現統一最符合兩岸同胞根本利益，大陸始終以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一前景。若有人錯判形勢，執意推動台獨分裂，要想「拆房毀田」，大陸有足夠能力，遏制各種形式台獨分裂行徑。

針對國台辦和港澳辦是否要合併，大陸國台辦副主任劉結一受訪時稱，這次中共中央深化黨和國家機構改革的目的，是要把各項工作做得更好，具體方案要耐心等候；「現在有很多傳聞，都是沒有權威性的。」

(中國時報)

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