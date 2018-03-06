兩會觀察－3組關鍵字 解讀習時代兩岸關係

從去年10月中共19大習近平的表態，到最近大陸全國兩會官方對兩岸關係的論述，習時代兩岸關係可用3組關鍵字梳理，即反獨、促統、同等待遇。（達志影像/Shutterstock）

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中國時報

中共總書記習近平黨內權力越形鞏固，不僅大陸內部改革進入習時代，中共對台政策方針也充滿習的色彩。從去年10月中共19大習近平的表態，到最近大陸全國兩會官方對兩岸關係的論述，習時代兩岸關係可用3組關鍵字梳理，即反獨、促統、同等待遇。

習時代最鮮明的反獨論述就是習近平在中共19大政治報告中對台發出六個任何（絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去）的強硬警告，劍指民進黨政府和台灣的獨派勢力。

第二組關鍵字是促統，習近平在中共19大報告中已說，要堅持和平統一、一國兩制對台方針，此外習也把中華民族的偉大復興和國家實現完全統一在概念上連結起來，才會有中共建政百年（2049年）被認為是大陸設定的兩岸統一時間表之說。

第三組關鍵字是同等待遇，大陸大約在1到2年前就有學者提到這項概念，主要出發點是兩岸關係陷入無法動彈的僵局，但大陸對台統戰工作仍要持續推進，在此情況下，大陸研究推出單方面可行的開放政策，廣邀台灣青年和人才到大陸尋找發展機會。隨著政策研究成熟，國台辦日前發表惠台31條，向台灣民眾招手。

同等待遇從中央定調到具體發布，最久也不超過2年，顯示中共對台政策的靈活性和彈性，隨著兩岸關係情勢的變化而調整，加上大陸總體國力的成長，確實吸引不少台商台幹和台青登陸。

惠台31條只是開個頭，今年內大陸還會依序推出重大的惠台或開放措施，繞過官方和政黨，直接鎖定台灣民眾，塑造兩岸命運共同體不可逆的融合進程。

(中國時報)

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