兩會側寫－民生議題最有感 掌聲如雷

2018年03月06日 01:09 中國時報 陳柏廷

大陸國務院總理李克強昨發表政府工作報告，全場共響起50多次掌聲，其中談及民生經濟問題的改革時，掌聲響起就將近30次，凸顯與會的代表和委員最關注的還是民生經濟改革議題。此外，預算報告書中也可謂「圖文並茂」，搭配各類表格和圖例，輔之以名詞解釋，都堪稱是今年首創。

當李克強報告時，媒體鏡頭還忙著捕捉台上的另一個焦點：王岐山。中共前政治局常委王岐山在十九大時看似退休，但後來當選全國人大代表、且入選會議主席團，未來還可能出任大陸國家副主席，充滿話題性。

今年的政府工作報告共36頁，民生經濟議題就占了不少篇幅。值得一提的是，昨日李克強唸報告時，全場共獲得逾50次掌聲，其中在談及民生經濟議題改革時，掌聲次數最多，將近有30次；甚至還出現一個段落就獲得多次掌聲的情況。

平心而論，民生經濟議題的改革由於最貼近民意，因此獲得的回響毫無意外也是最多。以取消流量「漫遊費」為例，當李克強提及，「取消漫遊費，移動網路流量資費年內至少降30％」，現場響起巨大掌聲。

另外一個備受委員及代表關注的民生經濟議題，即所謂「提高個人所得稅起徵點」；事實上，當李克強提及相關段落時，不只現場委員及代表響起如雷掌聲，在場不少大陸媒體或許是感同身受，也忘我得跟著拍掌。

(中國時報)