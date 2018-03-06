黨員群眾呼籲 修憲撤任期限制

2018年03月06日 01:09 中國時報 羅印冲 、 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

修憲是本屆大陸全國兩會重頭戲之一，人大常委會副委員長兼祕書長王晨昨在憲法修正案草案說明中提到，這次徵求意見和在基層調研過程中，許多地區、部門和廣大黨員幹部群眾一致呼籲，修改憲法中國家主席任職期限的有關規定。當王晨讀到此段，會場兩度響起掌聲。

這次大陸修憲，將對現行憲法作出21條修改，其中11條與設立監察委員會有關。主要修改內容包括確立胡錦濤執政理論「科學發展觀」及「習近平新時代中國特色社會主義思想」的指導地位；調整充實中國特色社會主義事業總體布局和第二個百年奮鬥目標的內容；充實堅持和加強中國共產黨全面領導的內容；修改國家主席任職方面的有關規定；增加有關監察委員會的各項規定等。

中共中央提出修憲建議中，最受關注的是刪除國家主席和副主席「連續任職不得超過兩屆」的限制，這項修改列在昨天公布的憲法修正案草案說明第9項「修改國家主席任職方面的有關規定」。

該項內容指出：「憲法修正案（草案）將憲法第三章《國家機構》第七十九條第三款『中華人民共和國主席、副主席每屆任期同全國人民代表大會每屆任期相同，連續任職不得超過兩屆」中『連續任職不得超過兩屆』刪去。」

說明並指出，刪去國家主席任期限制，主要考慮是這次徵求意見和在基層調研過程中，許多地區、部門和廣大黨員幹部群眾一致呼籲修改憲法中國家主席任職期限的有關規定。

此外，說明還稱，黨的十八屆七中全會和黨的十九大召開期間，與會委員代表在這方面的呼聲也很強烈。大家一致認為，目前黨章對黨的中央委員會總書記、黨的中央軍事委員會主席，憲法對中華人民共和國中央軍事委員會主席，都沒有做出「連續任職不得超過兩屆」的規定。

(中國時報)