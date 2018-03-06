排除核電 王文淵憂電價必漲

2018年03月06日 01:09 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

核二廠2號機可望再運轉，台塑集團總裁王文淵表示，贊成核能發電，若排除核能發電，電價必然上漲，但核能發電在人員管理操作上須嚴格，避免造成無法挽救的災難。工商協進會理事長林伯豐更進一步指出，政府非核家園政策，將衍生業界最擔心的兩件事：電價大漲，供電不足。與其擔心未來50年可能不會發生的事（核災），更應重視拉升燃煤燃氣發電，碳排放量增加而衍生的減壽問題。

王文淵分析，綠能發電有許多的問題，像是發電效率不高、價格昂貴，例如台灣風場最佳時，卻反而是用電量較少的冬季。他同時指出，目前台電核能發電每度成本低於1元，比起其他發電方式低廉許多，像德國標榜綠色能源，但每度電價卻高達15元，反觀台灣目前僅2.55元，差距甚大。

林伯豐：燃煤空汙 減壽

台化副董事長洪福源也以兩岸綠能發電為例指出，中國大陸平均電價約3.01元，因其土地幅員遼闊，在甘肅、寧夏或是北京、天津等地的太陽能發電收購成本僅2.5至2.9元，在其他地區最高也只要3.45元；至於台灣，目前屋頂型收購電價約4.3元至5.8元，地面型也要4.37元，收購成本真的差很大！

「去掉核能發電，電價一定會漲。」王文淵表示，台灣沒有資源、土地小、人口眾多，電價上漲不只工業受波及，也將連帶影響一般民眾。

林伯豐表示支持核二2號機再轉。他強調，台灣電價低，電價合理調漲是應該的，核一、核二與核三也應依法如期除役，但核四蓋好了就應商轉，若核四不商轉，可以預期未來業界最擔心的缺電與電價大幅調漲的惡夢一定上演。

綠能發電 電費恐漲10趴

「全面廢核後，以目前政府補貼綠色能源發電狀況分析，電價不只上漲3％至5％，其漲幅恐將超過10％。」林伯豐說，少了核電，政府將以大幅提升天然氣、燃煤發電因應，惟目前空汙問題這麼嚴重，相信當前民眾最關心的是，如何減少空汙，保障健康，與其擔心未來50年不太可能發生的核災問題，民眾更不希望眼前便因空汙嚴重而減壽5年。

(中國時報)