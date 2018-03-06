完成立院報告 即可重啟核二

2018年03月06日 01:09 中國時報 張理國 、 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

原能會昨同意台電申請核二廠2號機再運轉。政院決策人士證實，核二廠2號機確定會重啟運轉，現在「只差赴立院報告的程序」；民進黨團幹事長何欣純表示，待周四召委人選確定後，排審日期將全權由召委安排。有意爭取教育文化委員會召委的綠委吳思瑤說，若擔任召委，會儘速排專案報告。

原能會已同意台電申請，決策人士也說，理論上，現在已經符合重啟核二廠2號機的要件，不過差個程序，若非先前國民黨立委蔣乃辛提案要求先進行報告，理論上核二廠2號機現在就可重啟運轉，雖然多了一道程序，但4月啟動2號機，時程上應不會有問題。

吳思瑤說，政府有穩定用電責任，若她擔任召委，會儘速排專案報告，一方面是要落實國會監督，另一方面則要了解核二2號機與全台用電的相關性。

吳思瑤說，由於空汙加上氣候異常，導致冷、暖氣更高度使用，政府必須更先準備用電，而台電提出重啟核二的需求，當然是為了穩定用電。她表示，若順利擔任召委，將快速安排專案報告，確實監督原能會的評估案，是否達到安全及專業的把關。

國民黨團書記長李彥秀昨表示，啟用核二廠2號機，正式宣示民進黨非核家園政策破功。民進黨過去將核能妖魔化，將原本應該是技術討論的核能運用，變成精神信仰的神主牌。現在缺電了，又回過頭來要重啟核電，等於要毀壞過去的信仰。

李彥秀指出，民進黨要去面對自己一手打造的反核勢力，才是民進黨能源政策最難堪的一步。但是不論民進黨是否真的要啟用，都應該負起全責，更應該趁此機會通盤檢討，回到務實的角度穩健思考台灣的能源政策，不要再用華而不實的文字欺騙國人，才是推動能源轉型的務實作法。

(中國時報)